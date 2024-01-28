Haber Tarihi: 28 Ocak 2024 14:21 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 14:21

Kardeşlerim Suzan neden diziden ayrıldı, neden öldü?

ATV ekranlarının uzun soluklu dizisi Kardeşlerim'in bu akşam ekrana gelen bölümü yine izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümünde Suzan'ın vedası herkesi ağlattı. Peki, Kardeşlerim Suzan neden diziden ayrıldı, neden öldü?

Kardeşlerim Suzan neden diziden ayrıldı, neden öldü?
Abone Ol
Cumartesi akşamları yayınlanan ve her bölümü ilgiyle izlenen Kardeşlerim dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla iddialı yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizinin bu haftaki yeni bölümü izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Her bölümü ayrı bir tutkuyla izlenen dizinin bu akşamki yeni bölümünde Suzan'ın vedası ve Ömer'in annesiyle sahnesi herkesi ağlattı. Peki, Kardeşlerim Suzan öldü mü? ATV Kardeşlerim Suzan diziden çıktı mı? Kardeşlerim Suzan neden diziden ayrıldı? Ahu Yağtu neden diziden çıktı? Ahu Yağtu kadroya veda mı etti? İşte tüm merak edilenler…

KARDEŞLERİM'İN YENİ BÖLÜMÜ HERKESİ AĞLATTI

Kardeşlerim dizisinin 27 Ocak 2024 Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümü izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Suzan'ın ölümü ve Ömer'in geç bulduğu annesine vedası ekran başındaki izleyiciyi de ağlattı. Ömer'in annesine veda ettiği sahne sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Dizide Ömer karakterine hayat veren oyuncu Yiğit Koçak'ın sahnedeki performansı alkış aldı. Güçlü dram sahnesinin altından başarılı bir şekilde kalkan genç oyuncuya beğeni dolu yorumlar yağdı.

AHU YAĞTU DİZİYE VEDA ETTİ

Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterine hayat veren Ahu Yağtu bu akşam diziye veda etti. Süreyya'nın arabayla çarptığı Suzan, apar topar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kötü haberi alan Ömer ve Yaman hastaneye koştu. Geç bulduğu annesine erken veda eden Ömer'in gözyaşları ve annesine veda ettiği sahne boğazları düğümledi. Ömer ve Suzan sahnesi ekran başındaki izleyiciyi de ağlattı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fahrudin Ömerovic: 'Hakem çok tecrübesizdi' Konyaspor Fahrudin Ömerovic: "Hakem çok tecrübesizdi"
Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı? 2024 Okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı? Gündem Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil uzatıldı mı? 2024 Okullar yarıyıl tatili uzatıldı mı?
Joan Laporta'dan Xavi açıklaması! Barcelona Joan Laporta'dan Xavi açıklaması!
10 kişilik Lille, 1 puanı kopardı Lille 10 kişilik Lille, 1 puanı kopardı
CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? Gündem CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?
West Bromwich - Wolves maçı yarıda kaldı! Futbol West Bromwich - Wolves maçı yarıda kaldı!
Douglas Costa'nın yeni takımı açıklandı! Dünya Transferler Douglas Costa'nın yeni takımı açıklandı!
David de Gea, Suudi Arabistan yolunda Dünya Futbolu David de Gea, Suudi Arabistan yolunda
Beşiktaş penaltı kazandı, VAR iptal etti! Beşiktaş Beşiktaş penaltı kazandı, VAR iptal etti!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sacha Boey transferi resmen açıklandı!
2
Fatih Terim, Galatasaray'dan alıyor: Bakambu
3
Galatasaray'ın hem sağ hem sol beki Rennes'den geliyor
4
Galatasaray'dan Sacha Boey'a veda!
5
Galatasaray'a Tete için flaş teklif: Kiralık, 4 milyon euro!
6
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü planı!
7
Polonya'dan Szymanski için transfer iddiası!

SON HABERLER

yukarı ok