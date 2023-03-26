GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig'e milli ara verilmesi nedeniyle Galatasaray, hazırlık maçında Karabağ FK ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geçitğimiz hafta Galatasaray tarafından duyurulan ve gelirinin depremzede vatandaşlarımıza aktarılacağı hazırlık maçı ile ilgili olarak; Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karabağ GS maçı ne zaman saat kaçta?Karabağ, Galatasaray karşısında form grafiğini test edecek. 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Haber Global kanalından canlı olarak izlenebilecek.Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede elde edilecek olan gişe gelirinin tamamı 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacak."Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi."Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, IcardiKarabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, yaptığı açıklamada deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek." ifadelerini kullandı.Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.