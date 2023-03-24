Karabağ Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?

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Türkiye'yi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle Galatasaray, gelirlerinin depremzedelere gönderileceği hazırlık maçında Azerbaycan'ın güçlü takımlarından Karabağ ile kozlarını paylaşıyor. İşte, Karabağ Galatasaray hazırlık maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...Karabağ Galatasaray maçı 26 Mart Pazar günü saat 20:00'de Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.Karabağ Galatasaray maçının yayıncı kanalı henüz belli olmadı...Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, IcardiKarabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı.Abbaszade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi.Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, şu şekilde konuştu:"Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek."Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:"Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz."