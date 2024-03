Karabağ Bayer Leverkusen maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Karabağ Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Karabağ, Bayer Leverkusen'yi ağırlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadelelerin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Karabağ - Bayer Leverkusen karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Karabağ - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati



Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında sahasında Braga'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Leverkusen ise sahasında Molde'yi 5-1 mağlup etmişti.



