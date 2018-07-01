Kalinic'e Atletico Madrid talip

Son dönemde AC Milan'dan ayrılabileceği konuşulan ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Nikola Kalinic için İspanyollar da devreye girdi.La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Fernando Torres'in ayrılması, Gameiro'nun da ayrılma ihtimali nedeniyle gündemine AC Milan'dan Kalinic'i aldı.İspanyol basınında yer bulan haberde, Atletico Madrid'in Gameiro'nun ayrılması kesinleşmesi halinde Milan'a Kalinic için resmi teklifi yapacağı belirtildi. Milan'ın golcü oyuncu için istediği rakamın ise yaklaşık 14 milyon euro olması bekleniyor.30 yaşındaki Hırvat golcü geçen sezon 41 resmi maçta 6 gole imza atmıştı.