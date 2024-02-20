Haber Tarihi: 20 Şubat 2024 10:28 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 10:28

KAAN ne zaman uçacak? 2024 KAAN uçus tarihi

Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ın ne zaman uçacağı merak ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Yerli Milli Muharip Savaş Uçağı Kaan ne zaman uçacak? İşte detaylar…

KAAN ne zaman uçacak? 2024 KAAN uçus tarihi
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Gebze Bilişim Vadisi'nde 9. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Verimlilik Proje Ödülleri'nde 12 kategoride 74 proje arasından seçilen 35 projenin sahipleri belli oldu. Düzenlenen programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Süreç İyileştirme Kategorisinde birincilik ödülü aldı. Törende Kotil, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

KAAN ne zaman uçacak?

2023 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Kocael'de gerçekleştirildi. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen törende dereceye giren işletme ve kurumlara ödülleri taktim edildi. Gebze ilçesi Bilişim Vadisinde düzenlenen programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Süreç İyileştirme Kategorisinde birincilik ödülü aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, "Herkes KAAN'ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor, ne durumdayız hocam ?" sorusu üzerine Kotil, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" dedi. Bakan Kacır'ın "Yakın mı çok mu yakın" şeklindeki sorusuna ise Kotil, "Çok yakın" diye karşılık verdi.
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