JTI grubu sigara fiyatları 2023 zamlı, Kasım JTI sigara fiyat listesi

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Kasım ayında uygulanan son sigara zammının ardından 2 kasım Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...Dündar, zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşarak, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" ifadesini kullandı.Sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü.Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…Marlboro Edge: 49 TlMarlboroedge Blue/Sky: 49 TlMarlboro Tuch Blu/Gray/White: 50 TlMarlboro Red/Touch: 51 TlParliament Aqua Blue Slm: 53 TlParliament 52 TlParliament Midnight Blu: 51 TlMuratti: 49 TlMuratti Blu: 48 TlLark: 48 TlChestrfield: 47 TlLm: 47 TlMarlboro Rll 50: 55 Tl