Haber Tarihi: 02 Kasım 2023 09:56 - Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 09:56

JTI grubu sigara fiyatları 2023 zamlı, Kasım JTI sigara fiyat listesi

Son dakika... JTI sigara fiyatları 2023 zamlı, Kasım JTI sigara fiyat listesi listesi... JTI grubundaki sigaralara bugünden itibaren 5 TL zam gelmesinin ardından JTI grubu sigara fiyatları güncellendi. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak

JTI grubu sigara fiyatları 2023 zamlı, Kasım JTI sigara fiyat listesi
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En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Kasım ayında uygulanan son sigara zammının ardından 2 kasım Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...
JTI SİGARA FİYATLARI 2023: ZAMLI KASIM 2023 JTI SİGARA FİYAT LİSTESİ

Dündar, zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşarak, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" ifadesini kullandı.

Sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü.

Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.



Marlboro, Parliament, Kent, Muratti, Winston, Rothmans Ne Kadar, Kaç Tl Oldu?

ZAMLI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ 2023

Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…

Marlboro, Parliament, Kent, Muratti, Winston, Rothmans Ne Kadar, Kaç Tl Oldu?


4 Eylül Pazartesi Günü Gelen Sigaraya Zam Sonrası Zamlı Güncel Sigara Fiyatları Şu Şekildedir;

Marlboro Edge: 49 Tl

Marlboroedge Blue/Sky: 49 Tl

Marlboro Tuch Blu/Gray/White: 50 Tl

Marlboro Red/Touch: 51 Tl

Parliament Aqua Blue Slm: 53 Tl

Parliament 52 Tl

Parliament Midnight Blu: 51 Tl

Muratti: 49 Tl

Muratti Blu: 48 Tl

Lark: 48 Tl

Chestrfield: 47 Tl

Lm: 47 Tl

Marlboro Rll 50: 55 Tl





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