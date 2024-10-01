Beşiktaş, pazartesi akşamı Kayseri deplasmanından galibiyetle döndü.
Son transferlerden Joao Mario, geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında asist yapmıştı. Kayserispor maçında yine ilk 11'de çıktı. Portekizli yıldız, bu kez skora katkı yapmadı. 43 pasında yüzde 84 isabet yakaladı. 6'da 2 ikili mücadele kazanmayla oynadı.
Son transferlerden Joao Mario, geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında asist yapmıştı. Kayserispor maçında yine ilk 11'de çıktı. Portekizli yıldız, bu kez skora katkı yapmadı. 43 pasında yüzde 84 isabet yakaladı. 6'da 2 ikili mücadele kazanmayla oynadı.