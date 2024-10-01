Joao Mario, Kayseri'yi pas geçti!

Joao Mario, Kayserispor maçında skora katkı yapamadı fakat yüzde 84 pas isabetiyle oynadı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Joao Mario, Kayseri'yi pas geçti!
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01 Ekim 2024 11:35
Beşiktaş, pazartesi akşamı Kayseri deplasmanından galibiyetle döndü. 

Son transferlerden Joao Mario, geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında asist yapmıştı. Kayserispor maçında yine ilk 11'de çıktı. Portekizli yıldız, bu kez skora katkı yapmadı. 43 pasında yüzde 84 isabet yakaladı. 6'da 2 ikili mücadele kazanmayla oynadı.

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