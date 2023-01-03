İZLE Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı, Antalyaspor Fenerbahçe link

Haber Tarihi: 03 Ocak 2023 19:13 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 19:13

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beIN Sports Antalyaspor Fenerbahçe izle! Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

ANTALYASPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE




Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Sarı-lacivertlilerin Antalya'ya konuk olduğu 15 Ocak 2022'deki son lig maçı, iki ekibin 1-1 beraberliğiyle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 52 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Antalyaspor Fenerbahçe maçı hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak da Koray Gençerler görev yapacak.

Antalyaspor Fenerbahçe maçı öncesi form durumu

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu. Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

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Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia ile uzun dönemli sakatlıktan dönen Luan Peres ve Nazım Sangare Antalya'ya götürülmedi. Öte yandan ceza sınırındaki Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

11'ler

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen,  Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Güray, Fredy, Fernando, Ufuk, Adriano, Wright

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi,  Arao, Crespo, Lincoln,  Rossi, Batshuayi, King



53. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertli takımın 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

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