İtalya'da Balotelli davet alamadı!

İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçı kadrosu açıklanırken, Mario Balotelli aday kadroda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İtalya'da Balotelli davet alamadı!
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18 Mart 2022 18:25
Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı'nda aday kadro açıklandı.

Teknik direktör Roberto Mancini, 32 futbolcuya açıkladığı listede yer verirken, Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli aday kadroda yer almadı.

Balotelli, İtalya Milli Takımı'nın iki ay önce gerçekleştirdiği hazırlık kampında yer almıştı.

İşte İtalya'nın kadrosu:




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