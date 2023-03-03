İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbulspor Galatasaray maçı canlı anlatım

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İstanbulspor ile Galatasaray, Kahramanmaraş depremi ardından depremzedelere destek olmak amacı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?İstanbulspor Galatasaray maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 17:00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.Mücadelenin biletleri passo.com.tr'de 100 liradan satışa sunuldu.İstanbulspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan şifresiz olarak yayınlanacak.İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Mahamadou, Lokilo, Rroca, Muammer, Ethemi, Emirİstanbulspor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor GS hazırlık maçı bilet fiyatları...Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi