İstanbul okullar tatil mi 29 Mart 2023? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise okullar tatil mi öğrenmek istiyor. 29-30 Mart 2023 Ankara hava durumundan dolayı okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği'nden duyuru yapıldı mı? İşte Ankara hava durumu ve eğitim öğretim ile ilgili son durum...İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini artırarak mevsim normallerinde seyir edeceği kaydedildi.Ankara Valiliği, sosyal medyada yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan son açıklamada 29 Mart Çarşamba günü Ankara'nın güney ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatili olup olmayacağı ise veliler ve öğrenciler tarafından merak edildi. Şu an için valilik tarafından herhangi bir tatil kar tatili açıklaması yapılmadı.Türkiye'nin birçok bölgesinde 29 Mart Çarşamba günü kar yağışı etkili oluyor. Kar yağan illerde de öğrenciler de tatil beklentisi oluşmaya başladı. Şu ana kadar herhangi bir valilik kar tatili açıklamasında bulunmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri güncel olarak haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yeni hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıkların 8 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Ülke geneli bugün şiddetli yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 56 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlarken birçok ilde kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden dikkatli tedbirli olunmalıdır.Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Bartın, Iğdır, Karabük, DüzcTuruncu kodlu uyarı yapılan iller şöyle; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Kilis, OsmaniyeMeteorolojinin dün öğleden sonra kent için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış sabaha karşı başladı. Sahur vakti kent merkezi ile birçok ilçede yağan kar sonrası etraf beyaza büründü. Soğuk havanın da etkisi ile kısa sürede etkili olan yağış sonrası yollar, ağaçlar ve araçların üstü karla kaplandı. Kar yağışının devam ettiği kentte, hava sıcaklıkları da sıfır derecelere kadar düştü.Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası Denizli'nin Çameli ve Buldan ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, bu akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen yüzünü tekrar gösteren kar yağışı bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde süren kar yağışı merkezi bölgeye inerek etkisini arttırırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Mahalle sakinleri havaların iyi gitmesini beklerken, bir anda kar ile karşılaştıklarını belirterek, zirai dona karşı önlemlerini aldıklarını söyledi.Karabük ve ilçelerinde de kar yağışı etkili olurken Eflani, Ovacık, Eskipazar ve Safranbolu ilçesinde başlayan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.Meteoroloji, yurt genelinde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı. Beklenen kar yağışı Ankara genelinde sabah saatlerinden itibaren başladı. Özellikle şehrin yüksek semtlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.Ramazan ayının ilk haftasında İstanbul'a kar yağdı, Aydos Tepesi beyaza büründü. İstanbul'da şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.