İstanbul baraj doluluk oranları 15 Temmuz 2023 | İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Baraj Doluluk Oranları Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama Omerli 235371000 73.98 - Darlik 107500000 57.6 - Elmali 9600000 32.64 - Terkos 162241000 30.64 - Alibey 34143000 22.55 - BCekmece 148943000 23.2 - Sazlidere 88730000 25.15 - Istrancalar 6231000 34.86 - Kazandere 17424000 6.74 - Pabucdere 58500000 4.64 -

İstanbul baraj doluluk oranları güncel olarak araştırılırken 15 Temmuz 2023 gününe ilişkin yüzdelik dilimler belli oldu. Son 1 haftadır hiç yağış almayan İstanbul'da baraj doluluk oranının değişip değişmemesini merak ettirdi. Bilindiği üzere; geçtiğimiz kış aylarının yağışsız geçmesinden dolayı kuraklık tehlikesi yaşanmıştı. Peki; İstanbul baraj doluluk oranları neler? İşte İSKİ baraj doluluk oranları son durum.Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 15 Temmuz Cumartesi günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41,39 oldu.İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 22,55 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 25,15 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 4,64 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 6,74 oldu.ALİBEY % 21.91BÜYÜKÇEKMECE % 26.06DARLIK % 58.33ELMALI % 35.23ISTRANCALAR % 34.78KAZANDERE % 5.7ÖMERLİ % 74.51PABUÇDERE % 4.22SAZLIDERE % 27.54TERKOS % 33.63