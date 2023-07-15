Haber Tarihi: 15 Temmuz 2023 15:41 - Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 15:41

İstanbul baraj doluluk oranları 15 Temmuz 2023 | İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları (15 Temmuz 2023)... İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yağışın azalması sebebiyle baraj doluluk oranları düşüşe geçti. Son 1 haftada İstanbul'da bulunan barajlar % -1.32 oranında su kaybetti. Mega kent İstanbul'da böyle devam edecek olması sebebiyle su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. İSKİ günlük olarak İstanbul'da bulunan Ömerli, Darlık, Terkos, Sazlıdere, Elmalı, Alibey gibi barajların doluluk seviyesini paylaşıyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İşte, 15 Temmuz İstanbul İSKİ baraj doluluk seviyeleri…

İstanbul baraj doluluk oranları 15 Temmuz 2023 | İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Abone Ol
İstanbul baraj doluluk oranları güncel olarak araştırılırken 15 Temmuz 2023 gününe ilişkin yüzdelik dilimler belli oldu. Son 1 haftadır hiç yağış almayan İstanbul'da baraj doluluk oranının değişip değişmemesini merak ettirdi. Bilindiği üzere; geçtiğimiz kış aylarının yağışsız geçmesinden dolayı kuraklık tehlikesi yaşanmıştı. Peki; İstanbul baraj doluluk oranları neler? İşte İSKİ baraj doluluk oranları son durum.
15 TEMMUZ İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 15 Temmuz Cumartesi günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41,39 oldu.

PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOr

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 22,55 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 25,15 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 4,64 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 6,74 oldu.
Baraj Doluluk Oranları
Baraj AdıBaraj Kapasitesi (m3)Doluluk Oranı (%)Açıklama
Omerli 235371000 73.98 -
Darlik 107500000 57.6 -
Elmali 9600000 32.64 -
Terkos 162241000 30.64 -
Alibey 34143000 22.55 -
BCekmece 148943000 23.2 -
Sazlidere 88730000 25.15 -
Istrancalar 6231000 34.86 -
Kazandere 17424000 6.74 -
Pabucdere 58500000 4.64 -

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 TEMMUZ

ALİBEY % 21.91

BÜYÜKÇEKMECE % 26.06

DARLIK % 58.33

ELMALI % 35.23

ISTRANCALAR % 34.78

KAZANDERE % 5.7

ÖMERLİ % 74.51


PABUÇDERE % 4.22

SAZLIDERE % 27.54

TERKOS % 33.63

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
İstanbul
Gündem

Diğer Haberler

Suudi Arabistan'ın yeni hedefi: Romelu Lukaku Dünya Transferler Suudi Arabistan'ın yeni hedefi: Romelu Lukaku
Tekke: 'İşimiz daha kolay değil' İstanbulspor Tekke: "İşimiz daha kolay değil"
Altınordu'da devam kararı alındı Spor Toto 2. Lig Altınordu'da devam kararı alındı
Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor Spor Toto 1. Lig Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor
Antalyaspor Başkanı Gülel: '3-4 transferimiz daha var' Türkiye Transferler Antalyaspor Başkanı Gülel: "3-4 transferimiz daha var"
Seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek, verilecek? Gündem Seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek, verilecek?
İstanbul baraj doluluk oranları 15 Temmuz 2023 | İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Gündem İstanbul baraj doluluk oranları 15 Temmuz 2023 | İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Lazio'dan 15 milyon euro'luk transfer! Dünya Transferler Lazio'dan 15 milyon euro'luk transfer!
Göztepe transferde gaza bastı Spor Toto 1. Lig Göztepe transferde gaza bastı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Halil Dervişoğlu'ndan transfer kararı; Galatasaray!
2
Fenerbahçe, Becao transferini açıkladı!
3
Ryan Kent'ten asist, Dzeko'dan gol! Fenerbahçe kazandı!
4
Galatasaray'a kötü haber!
5
Arsenal'den rekor transfer, Declan Rice
6
Fenerbahçe, Altay için teklif bekliyor
7
Fenerbahçe'nin gündemindeki De Gea el yaktı!

SON HABERLER

yukarı ok