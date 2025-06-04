İşsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2025 haziran ayı işsizlik maaşı ödemeleri

2025 haziran ayı işsizlik maaşı ödemeleri, Kurban Bayramı nedeniyle en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, bayramdan önce yatırılan işsizlik maaşlarıyla ilgili bu yıl da aynı beklenti oluştu. Peki, işsizlik maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte 2025 haziran ayı işsizlik maaşı ödemeleri.

İşsizlik ödeneği geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayramdan önce hesaplara geçmişti. Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin 28 Mart'ta hesaplara geçeceğini açıklamıştı. Ramazan Bayramı arefesi ise 29 Mart'a denk geliyordu.

Kurban Bayramı için de aynı uygulamanın yapılması bekleniyor ancak henüz bir açıklama bulunmuyor.

Bu sene Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran'a isabet ederken bayram günleri 6-7-8-9 Haziran olacak.

İşsizlik ödenekleri normal şartlarda her ayın 5'inde yatıyor.

İşsizlik maaşı sigortalı işsizin, son 4 aylık prime esas kazancına göre hesaplanıyor. Buna göre son 4 ay asgari ücretle çalışanın aylık otalaması 26.005,50 TL ise işsizlik maaşı ise damga vergisi kesintisi ardından 10.323,25 TL olarak ödeniyor.