İsmail Kartal: "Taraftarın ne istediğini biliyorum!"

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar göreve gelen İsmail Kartal, Antalyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Taraftarın ne istediğini biliyorum!'
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15 Ocak 2022 18:29
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Göreve gelmemden dolayı herkesin mutlu olduğunu gördüm. Camiam her şeyin iyi olacağını düşünüyor. Fenerbahçe'de ikinci kez göreve gelmek herkese nasip olmuyor." dedi.

"Fenerbahçe'de hedefler bitmez. Taraftarın ne istediğini biliyorum." diyen İsmail Kartal, "Savaşan bir takım olacak. Ben hiç bir zaman bahanelere sığınmadım. Fenerbahçe'ye taraftarın beklediği poztif futbolu oynatacağım. Sadece biraz sabretsinler. Üç kulvarda kupalara talibiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İki idmana çıktım ama oyuncularımda pozitif elektrik aldım." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, "Eksikler hemen hemen her takımda var. Bugün itibarıyla bizde biraz fazla var. Biz Fenerbahçe'yiz. Her zaman, her yerde, her maçı kazanmak için sahaya çıkarız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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