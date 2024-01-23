İnci Taneleri ne zaman başlıyor, konusu nedir? İnci Taneleri kimin eseri?

İnci Taneleri dizisi konusu ve oyuncuları merak edildi. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan başrolü Hazar Ergüçlü ile paylaşacak. Kanal D ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek olan diziye dair detaylı bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, İnci Taneleri konusu ne, oyuncuları kim ve ne zaman başlayacak?



İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri'nin ilk fragmanı yayınlandı. Ancak dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yayın günü belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.



İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?



İnci Taneleri, Azem Yücedağ'ın kaybettiklerini bulma mücadelesini temel alan bir dizidir. Hikaye, Azem Yücedağ'ın, eşinin ölümüyle suçlanan bir edebiyat öğretmeni olarak yaşadığı zorlu süreci anlatır. Kendisi de bir öğretmen olan eşi ve iki çocuğu ile mutlu bir hayat sürmekte olan Azem'in hayatı, eşinin öldürülmesi suçlamasıyla bir gecede altüst olur. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem, acılarla dolu geçmişi, sakladığı büyük sırrı ve hayatın getirdiği yükleriyle umudun peşinden koşar.



Azem, geçmişin izlerine ve yaşanan acılara rağmen, kolyesinden düşen inci tanelerini toplamaya çalışır. Artık tek amacı, evlatlarını bulup tekrar aynı masa etrafında bir araya getirmektir. Ancak çocukları da yıllar içinde farklı hayatlar kurmuşlardır. Azem'in en büyük düşmanı ise zaman olacaktır.



İNCİ TANELERİ OYUNCULARI



Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Mücahit Koçak, Ülkü Hilal Çiftçi gibi başarılı isimler yer almaktadır. Dizi, Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği bir yapımdır. Ne zaman başlayacağı henüz açıklanmamıştır.

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