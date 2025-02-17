İlk sahur ne zaman? 2025 Ramazan ne zaman başlıyor?

"On bir ayın sultanı" ramazan yakın zaman sonra başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. İşte, 2025 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...



Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart-29 Mart 2025 tarihleri arasına denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre; Müslümanlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahurlarına kalkacak. 1 Mart Cumartesi akşam ezanıyla ilk iftar da yapılacak.



2025 İL İL SAHUR VAKİTLERİ



İşte bazı illerin ilk sahur vakitleri…



İstanbul için ilk sahur (imsak) vakti 06:07

İzmir için ilk sahur (imsak) vakti 06:16

Ankara için ilk sahur (imsak) vakti 05:52

Trabzon için ilk sahur (imsak) vakti 05:24

Diyarbakır için ilk sahur (imsak) vakti 05:24

Hatay için ilk sahur (imsak) vakti 05:41



RAMAZAN AYININ ÖNEMİ



Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:



"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"



3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.





Oruç, imsak vaktinde başlar. Oruca niyet eden kimse bu vakitten itibaren herhangi bir şey yiyemez, içemez ve orucu bozan şeyleri yapamaz. Bu durum akşam güneş batıncaya kadar devam eder.Güneş battıktan sonra yiyip içmek suretiyle orucunu açar. Kısaca niyet ederek, imsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek, ve orucu bozan şeylerden sakınmakla bir günlük oruç ibadeti yerine getirilmiş olur.Niyet zamanı itibariyle oruçlar ikiye ayrılır:1- Akşamdan itibaren gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar:Bunlar Ramazan ayında tutulan, belirli günlerde tutulması için adanan oruçlar ile nafile olarak tutulan oruçlardır.Bu oruçlara geceleyin imsak vaktinden önce niyet edilebileceği gibi gündüz kuşluk vaktine kadar da niyet edilebilir. Ancak gece niyet etmek daha faziletlidir.Gündüz oruca niyetin caiz olması, imsaktan sonra bir şey yemeyip içmemeye ve orucu bozan bir iş yapmamaya bağlıdır. Eğer oruca aykırı bir şey yapılmış ise gündüz niyet caiz olmaz.2- İmsak vaktinden önce geceleyin niyet edilebilen oruçlar:Bunlar da; Ramazan ayında tutulamayıp başka zamanda kaza edilen Ramazan oruçları ile her çeşit keffaret oruçları, başlanıpta bozulan nafile oruçların kazası ve mutlak olarak adanan (zamanı belirlenmeyen) oruçlardır.Bu oruçlar için belirlenen bir vakit olmadığından bunlar için imsaktan önce geceleyin niyet etmek lazımdır. Bu oruçlara tan yeri ağırdıktan yani imsak vakti geçtikten sonra niyet edilmez.Ramazan orucuna akşamdan itibaren kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Şöyle ki: Normal olarak oruca sahur yemeğini yedikten sonra niyet edilir. Ancak sahurda uyanamayıp yeme içme zamanının bittiği imsak vaktinden sonra kalkan bir kimse, güneş doğmuş olsa bile, kuşluk vaktine kadar o günün orucuna niyet edebilir. Yeter ki, imsak vaktinden sonra orucu bozacak bir şey yapmasın.Niyet esasen kalb ile olur. Yani geceleyin, yarın oruç tutacağını kalbinden geçiren kimse niyet etmiş demektir. Oruç tutmak düşüncesi ile sahur yemeğine kalkan kimsenin bu düşüncesi de niyettir. Oruca kalb ile niyet etmek yeterlidir. Ancak kalb ile yapılan bu niyeti dil ile söylemek daha iyidir. Bu sebeple oruç tutacak olan kimse, hem içinden niyet etmeli hem de dil ile: "Niyet ettim Ramazan-ı Şerif'in yarınki orucuna" demelidir.Her günün orucuna ayrı niyet etmek gerekir.