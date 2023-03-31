Haber Tarihi: 31 Mart 2023 14:06 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 14:06

İlçe seçim kurulu cumartesi pazar günü açık mı? 2023

İlçe seçim kurulu, bir buçuk aydan az bir süre kalan genel seçimler öncesi çalışma saatleri ile gündemde yer alıyor. İlçe seçim kurulu aracılığıyla işlemlerini gerçekleştiren pek çok aday, 27 Mart Pazartesi gününe kadar işlemleri gerçekleştirebilecek. Peki, İlçe seçim kurulu pazar günü açık mı olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İlçe seçim kurulu cumartesi pazar günü açık mı? 2023
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İlçe seçim kurullarının çalışma saatleri ve çalışma günleri, genellikle hafta içi resmi çalışma saatleri olan günlerdir. Ancak, seçim dönemlerinde bazı ilçe seçim kurulları, seçmenlerin yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonları da açık olabilir. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İLÇE SEÇİM KURULU CUMARTESİ PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Adayların 100 bin imzaya yönelik imza toplama süreci hafta sonu da devam edecek. İmza verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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