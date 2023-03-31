İlçe seçim kurulu cumartesi pazar günü açık mı? 2023

İlçe seçim kurullarının çalışma saatleri ve çalışma günleri, genellikle hafta içi resmi çalışma saatleri olan günlerdir. Ancak, seçim dönemlerinde bazı ilçe seçim kurulları, seçmenlerin yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonları da açık olabilir. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İLÇE SEÇİM KURULU CUMARTESİ PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?
Adayların 100 bin imzaya yönelik imza toplama süreci hafta sonu da devam edecek. İmza verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.
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