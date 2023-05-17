Haber Tarihi: 17 Mayıs 2023 15:42 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 15:42

Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 10 sinema tarihi ve fragmanı izle

Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman çıkacağı belli oldu. Hızlı ve Öfkeli 10 sinema tarihi ve fragmanıda yayınlandı. Başrollerinde Jason Statham, Vin Diesel, Brie Larson, Jason Momoa ve Charlize Theron ve daha birçok yıldızın rol aldığı Hızlı ve Öfkeli serinin yeni filmi "Fast X" (Hızlı ve Öfkeli 10) için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Louis Leterrier'ın yaptığı filmden aksiyon dolu son fragman yayınlandı. Film 19 Mayıs'ta sinemalarda. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 10 sinema tarihi ve fragmanı izle

Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 10 sinema tarihi ve fragmanı izle
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Hızlı ve Öfkeli 10, beyazperde için gün sayıyor. İlgiyle takip edilen seri iki bölümlük final filmleriyle izleyiciye veda edecek. Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier'ın oturduğu yapım, en uzun film serilerden biri. Peki Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girecek, yayın tarihi belli oldu mu? İşte Hızlı ve Öfkeli 10 oyuncu kadrosu ve konusu... 
HIZLI VE ÖFKELİ 10 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hızlı ve Öfkeli 10, 17 Mayıs 2023 tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Ön gösterim 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de İstanbul City's Cinewam lokasyonunda gerçekleşecektir.

Hızlı ve Öfkeli serisi yeni filmiyle son sürat geliyor. 19 Mayıs itibarıyla ülkemizde gösterimde olacak olan Hızlı ve Öfkeli 10'dan (Fast X) vizyon öncesi son fragman yayınlandı.

Taşıyıcı (The Transporter), The Incredible Hulk, Titanların Savaşı (Clash of the Titans) ve Sihirbazlar Çetesi (Now You See Me) gibi filmlere imza atmış olan Louis Leterrier'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hızlı ve Öfkeli 10, Dom Torretto'dan intikam almak için Dom'un aile olarak nitelendirdiği sevdiklerini hedefleyen bir kötüye karşı tüm ekibin verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 OYUNCULARI

Serinin iki bölümlük finali 'Hızlı ve Öfkeli 10' kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Charlize Theron, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Sung Kang, Tyrese Gibson'ın yanı sıra Jason Mamoa, Brie Larson, Daniela Melchior gibi isimler de yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 FRAGMANI İZLE

 
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