Heykeli dikilecek adam: Atiba Hutchinson

Beşiktaş'taki 8. sezonuna girecek olan Atiba Hutchinson, çalıştığı 4 teknik adamın da vazgeçilmezi oldu ve 7 sezon boyunca ortalama 36 maçta sahada kaldı. 💪



✔Slaven Bilic

✔Şenol Güneş

✔Abdullah Avcı

✔Sergen Yalçın pic.twitter.com/Ho9niCoNdI



— Sporx (@sporx) August 15, 2020

Trabzon maçlarında dönüm noktalarını yaşadı

İki şampiyonluk yaşadı

2015-2016'da maç kaçırmadı

4 teknik direktörün de vazgeçilmezi oldu

ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşan ve Türkiye'de 8. sezonuna girecek olan, çalıştığı 4 teknik adamın da vazgeçilmezi oldu ve 7 sezonda ortalama 36 maçta sahada kaldı.Kariyeri boyunca istikrarlı oyun yapısıyla öne çıkmayı başaran tecrübeli oyuncu Beşiktaş'ta en az oynadığı sezonda, 2018-19'da 27 maç sahada kaldı.2005-06 14 maç Kopenhag2006-07 42 maç Kopenhag2007-08 41 maç Kopenhag2008-09 48 maç Kopenhag2009-10 44 maç Kopenhag2010-11 50 maç PSV2011-12 22 maç PSV2012-13 44 maç PSV2013-14 33 maç Beşiktaş2014-15 43 maç Beşiktaş2015-16 43 maç Beşiktaş2016-17 41 maç Beşiktaş2017-18 34 maç Beşiktaş2018-19 27 maç Beşiktaş2019-20 32 maç BeşiktaşHuthcinson, siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.Kanadalı futbolcu, özellikle Trabzonspor maçlarında, Beşiktaş'taki önemli anlarını yaşadı.Siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına 18 Ağustos 2013'teki Trabzonspor maçıyla çıkan Hutchinson, Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını da yine bordo-mavili takımla oynanan bir karşılaşmada elde etti. Hutchinson, 16 Aralık 2018'de Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayla ligdeki 157. karşılaşmasına çıktı ve 156 maçta görev alan Tomas Sivok'u geçerek rekorun yeni sahibi oldu.Kanadalı futbolcu Beşiktaş kariyerinde iki lig şampiyonluğu yaşadı.Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımdaki ilk şampiyonluğu için 2 sezon beklemek zorunda kaldı. Beşiktaş'taki ilk şampiyonluk sevincini 2015-2016 sezonunda yaşayan Hutchinson, bir sonraki sezon takımında aynı mutluluğa ortak oldu.İstikrarlı futboluyla Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazanan Hutchinson, ilk şampiyonluk sevinci yaşadığı 2015-2016 sezonunun tamamında forma giyme başarısı gösterdi.Sezon boyunca sakatlık sıkıntısı yaşamayan Kanadalı futbolcu, zorlu periyotta sarı veya kırmızı kart görmeyerek bir başka başarıya imza attı.Beşiktaş formasıyla 4 teknik direktörle çalışan Hutchinson, bu çalıştırıcıların her zaman vazgeçilmezi oldu.Slaven Bilic'in görev yaptığı 2013-2015 döneminde takımın önemli isimleri arasına giren tecrübeli futbolcu, daha sonra görev alan Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın da en güvendiği isimler arasında yer aldı.