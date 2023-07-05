Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 14:04 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 14:04

Hemşire maaşı Temmuz 2023: Hemşire zammı ne kadar?

Hemşire maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memurun beklediği enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon 38.21 olurken 6 aylık enflasyona göre memurların alacağı yüzde 17.77 zam kesinleşti. Hemşire maaşları, derece, yıl ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Ayrıca Hemşire maaşları görev yapılan bölge ve ek ödemelerde farklı olabiliyor. Memurların alacağı enflasyon zammının yanı sıra refah payı eklemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olacağını açıklamıştı. Peki 2023 Temmuz Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Hemşire maaşı Temmuz 2023: Hemşire zammı ne kadar?
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Hemşire maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile Hemşire maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Gardiyan 2023 temmuz Hemşire maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni Hemşire maaşı kaç TL yapılacak? 
HEMŞİRE MAAŞI 2023: TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Meclis'e sunulan teklifte yer alan zam oranlarına göre memurların yeni maaşlarının şöyle olması bekleniyor:

Bu rakamlar kesin olmamakla birlikte, belirli bir rakamın üzerini geçen maaşlarda ayarlama son açıklama ile doğruluk kazanacaktır.

Maaşlara aile yardımı dahil edilmiştir.

Görev – Derece – Ocak 2023 –Temmuz 2023

Öğretmen - 9/1 - 15 bin 793 lira - 26 bin 642 lira

Başkomiser - 3/1 - 20 bin 873 lira - 32 bin 613 lira

Polis Memuru - 3/1 - 18 bin 235 lira - 29 bin 512 lira


Uzman Doktor - ¼ - 24 bin 743 lira - 37 bin 162 lira

Hemşire - 5/1 - 15 bin 611 lira - 26 bin 428 lira

Mühendis - ¼ - 21 bin 295 lira - 33 bin 109 lira

Profesör - ¼ - 34 bin 57 lira - 48 bin 111 lira

Araştırma Görevlisi - 7/1 - 20 bin 139 lira - 31 bin 750 lira

Vaiz - ¼ - 16 bin 615 lira - 27 bin 608 lira

Avukat - ¼ - 19 bin 968 lira - 31 bin 549 lira

Vali- 49 bin 790 lira - 86 bin 634,6 lira

Genel Müdür - 1/4 - 43 bin 265 lira - 75 bin 281,1 lira

Kaymakam - 1. Sınıf -4/1- 36 bin 724 lira - 50 bin 899,76 lira

Şube Müdürü - Lisans -¼- 20 bin 724 lira - 31 bin 073,08 lira

Pratisyen Hekim -8/1 - 18 bin 861 lira - 32 bin 818,14 lira

Teknisyen -Lise-11/1 - 13 bin 142 lira - 22 bin 867,08 lira

Memur -Lisans-9/1 - 12 bin 632 lira - 22 bin 17 lira

HEMŞİRE TEMMUZ ZAM ORANI BELLİ OLDU

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz.

En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor.

Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

İşçi ve Bağ-Kur emeklinin zam oranı teklifte yok.

En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok."

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