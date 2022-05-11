Fenerbahçe, henüz yeni teknik adamı belirlemedi ancak scout ekibinin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen isimleri kaçırmamak için ön görüşmeler yapılıyor. Kim Min-Jae ve Attila Szalai'de turnayı gözünden vuran sarı-lacivertliler genç ve potansiyelli isimlere ayrı bir önem veriyor.



GÜNDEMDEKİ İSİM ORTEGA



Gelecek vaat eden ve ileride bonservis getirisi sağlayacak isimleri radarına alan Kanarya, gözünü Güney Amerika'ya çevirdi. Listesini oluşturan Kanarya, Meksikalı stoper Haret Ortega'yı gündemine aldı. 1.90 boyunda, 21 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçeli idareciler görüşmeleri sürdürüyor.



AVRUPA MACERASINA HAZIR!



Genç savunmacı kariyerinde Avrupa macerasına atılmaya hazır hissettiğini belirtiyor. Fenerbahçe'nin ilgisine karşı Ortega'nın da transfere bir hayli sıcak yaklaştığı ifade ediliyor. Kanarya, Toluca'da forma giyen Meksikalı genç stoper ile anlaşmaya bir hayli yakın.



SON KARAR YENİ HOCANIN



Yönetim, Ortega ile el sıkışacak, gelecek sezon takımda olup olmamasıyla ilgili son kararı yeni teknik patrona bırakacak.



"STOPER OLMAK İÇİN DOĞMUŞ"



Haret Ortega, Meksikalı. Boyu 1.90. Sağ ayağını kullanıyor. Meksika basını onun için "Bir stoper olmak için doğmuş" yorumunu yapıyor. Bire bir markajda çok başarılı. Hava toplarında etkili. Ayakları temiz. Oyun kurulumunda sorumluluk alıyor. Olgun bir stili var.



PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO



Haret Ortega, Meksika Ligi'nde bu sezon 14 maçta forma giydi ve 1 asist kaydetti. Ortega'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.































