Haber Tarihi: 14 Mayıs 2023 16:14 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023 16:14

Halk TV yayını neden yok? Halk TV neden çekmiyor?

Halk TV neden yok, kapandı mı, neden çekmiyor, frekans bilgileri nedir? 360 TV veya Beyaz TV'ye de aynı şekilde erişim sağlanamıyor. Peki ama neden?

Halk TV yayını neden yok? Halk TV neden çekmiyor?
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Halk TV neden yok, Halk TV kapandı mı, neden çekmiyor, frekans bilgileri nedir soruları bu sabah itibariyle izleyiciler tarafından merakla soruluyor. 
Halk TV'ye bu sabah itibariyle bazı platformlarda erişim sağlanamıyor.

Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi platformlar üzerinden kanala erişmek isteyenler hayal kırıklığına uğruyor. 

Kanalın birçok platformdaki yayınlarına erişim yok. Bu nedenle birçok kişi Halk TV'nin neden olmadığını, kapanıp kapanmadığını merak ediyor.Halk TV neden yok, kapandı mı, neden çekmiyor, frekans bilgileri nedir?

Yaptığımız kontrollerde Halk TV'nin şu anda canlı yayın yaptığı görülüyor. Youtube üzerinden kontrol sağladığımızda canlı yayına erişim sağlanabiliyor. 

Ancak Tivibu gibi  platformlarda ise Halk TV'ye erişim yok. Peki, sorun neden kaynaklanıyor, Halk TV kapandı mı?

Halk TV kapanmadı; ancak sorun muhtemelen uydu yayınlarından kaynaklı bir arızadan kaynaklanıyor.

Çünkü Halk TV ile birlikte Beyaz TV'ye de erişim sağlanamıyor.


Onunla birlikte bazı kanallar daha çeşitli platformlar üzerinden yapan kanallar da kapanmış gibi görünüyor; ancak aslında kapanan bir kanal yok.

Çeşitli platformlardan kesintisiz canlı izleyebileceğiniz Halk TV'yi Türksat 4A, Digiturk ve D-Smart'tan takip edebilir;

Halk TV canlı yayın keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca halktv.com.tr/canli-yayin üzerinden hiçbir sıkıntı yaşamadan HD yayın kalitesinde Halk TV canlı izle. Cep telefonu, bilgisayar veya tabletten yayın akışındaki programları Halk TV canlı yayın kanalından izleyebilirsiniz.

360 TV de bu sabah itibariyle kendi frekansları üzerinden erişilemeyen kanallar arasında yer alıyor. 

HALK TV FREKANS BİLGİLERİ 

HALK TV Frekansı ayarı 12422, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü V (Vertikal) - Dikey Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12422

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 3/4

Audio PID : 5200

Video PID : 5100

Kapsama Alanı : Batı

Bu içerikteki HALK TV Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

Halk TV hangi platformlarda izleyebilirsiniz?

Halk TV Turkcell TV+'da hangi kanalda?

Halk TV'yi Turkcell TV+ 42. kanaldan izleyebilirsiniz.

Halk TV Digiturk'te hangi kanalda?

Halk TV'yi Digitürk 53. kanaldan izleyebilirsiniz.

Halk TV D-Smart'ta hangi kanalda?

Halk TV'yi D-Smart 272. kanaldan izleyebilirsiniz.

Halk TV'yi Blu TV'den izleyebilir miyim?

Blu TV 35. kanaldan izleyebilirsiniz.

Halk TV'yi Vodafone TV'den izleyebilir miyim?

Vodafone TV 62. kanaldan izleyebilirsiniz.

Halk TV'yi ayrıca, halktv.com.tr üzerinden Canlı Yayın sekmesine tıklayarak izleyebilirsiniz.

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