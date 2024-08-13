Hakan Çalhanoğlu: 'Ayrılmayı düşünmedim'

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaz aylarında kendisi hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.



"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"



Milli futbolcu, "Bu yaz çıkan haberlere rağmen Inter'den ayrılmayı hiç düşünmedim, hep burada devam etmek istedim." dedi.



Hedefleriyle ilgili gelen soruya cevap veren yıldız orta saha oyuncusu, geçen sezon kazandıkları şampiyonluğu tekrarlamak istediğini söyledi. Hakan Çalhanoğlu, "Umarım bunu tekrar edebiliriz. Bunu yapmak zor ama ben takıma inanıyorum. Doğru zihniyete sahibiz ve çok güçlü yeni oyuncular geldi. Sezon sonunda her şeyi kazanırsak mutlu olacağım" açıklamasında bulundu.



BAYERN İDDİASI



30 yaşındaki futbolcunun adı özellikle Almanya'dan Bayern Münih ile anılmıştı.



SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Inter'in geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Hakan, 2021 yılından bu yana oynadığı kulüpte 135 maçta 27 gol attı ve 24 asist yaptı.





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