Günaşırı nasıl yazılır? TDK'ya göre günaşırı mı, gün aşırı mı?

" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi.'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "" kelimesidir. "" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "" nasıl yazılır sorusunun cevabı…"Günaşırı," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Günaşırı" şeklinde doğru bir şekilde yazılır.Günaşırı kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "şeklindedir.Doktor, ilacı günaşırı kullanmanızı önerdi.Günaşırı egzersiz yapmak sağlığınıza olumlu etkiler yapabilir.Cildinizi günaşırı güneş ışığından korumak önemlidir.Günaşırı, bir günde bir defa anlamına gelir ve genellikle günlük aktiviteler, alışkanlıklar veya kullanımlarla ilgili bir frekansı belirtmek için kullanılır.