Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 17:41 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 17:41

Günaşırı nasıl yazılır? TDK'ya göre günaşırı mı, gün aşırı mı?

Günaşırı nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre günaşırı mı, gün aşırı mı? "Günaşırı" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Günaşırı" kelimesidir. Peki, "Günaşırı" nasıl yazılır? İşte "Günaşırı" kelimesinin TDK'ya göre doğru ve yanlış yazımı nedir? İşte örnek cümleler

Günaşırı nasıl yazılır? TDK'ya göre günaşırı mı, gün aşırı mı?
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"Günaşırı" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Günaşırı" kelimesidir. "Günaşırı" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Günaşırı" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
GÜNAŞIRI NASIL YAZILIR?

"Günaşırı," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Günaşırı" şeklinde doğru bir şekilde yazılır.

TDK'YA GÖRE "GÜNAŞIRI" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

Günaşırı kelimesinin doğru yazılışı:

Günaşırı kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "Günaşırı" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "xxxxxxx" şeklindedir.

Örnek cümleler:

Doktor, ilacı günaşırı kullanmanızı önerdi.

Günaşırı egzersiz yapmak sağlığınıza olumlu etkiler yapabilir.

Cildinizi günaşırı güneş ışığından korumak önemlidir.


GÜNAŞIRI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Günaşırı, bir günde bir defa anlamına gelir ve genellikle günlük aktiviteler, alışkanlıklar veya kullanımlarla ilgili bir frekansı belirtmek için kullanılır.

 

 
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