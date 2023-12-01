Günaşırı nasıl yazılır? TDK'ya göre günaşırı mı, gün aşırı mı?

"Günaşırı
" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK
'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Günaşırı
" kelimesidir. "Günaşırı
" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Günaşırı
" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
GÜNAŞIRI NASIL YAZILIR?
"Günaşırı," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "Günaşırı" şeklinde doğru bir şekilde yazılır. TDK'YA GÖRE "GÜNAŞIRI" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI Günaşırı kelimesinin doğru yazılışı:
Günaşırı kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "Günaşırı
" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "xxxxxxx"
şeklindedir. Örnek cümleler:
Doktor, ilacı günaşırı kullanmanızı önerdi.
Günaşırı egzersiz yapmak sağlığınıza olumlu etkiler yapabilir.
Cildinizi günaşırı güneş ışığından korumak önemlidir.
GÜNAŞIRI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
Günaşırı, bir günde bir defa anlamına gelir ve genellikle günlük aktiviteler, alışkanlıklar veya kullanımlarla ilgili bir frekansı belirtmek için kullanılır.
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