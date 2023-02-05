GS Trabzon maçı izle, Galatasaray Trabzonspor maçı izle yayın



GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Galatasaray Trabzonspor maçı hakemleri



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.





Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzonspor ise hanesine 38 puan yazdırdı. Bordo-mavili takım, 23. hafta öncesinde averajla 6. sırada yer alıyor.





CANLI: GALATASARAY - TRABZONSPOR! TIKLA!

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da derbi karşılaşması öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'da ise Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca transferi için Al Sharjah ile anlaşma sağlanan Djaniny de maç kadrosundan çıkartıldı.

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 49 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 134 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 100. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 99 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 49 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 66 golüne karşılık, Trabzonspor 54 gol kaydetti.

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

Süper Lig'deki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak.

Sarı-kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak.

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪



🏆 2022-2023 Spor Toto Süper Lig Sezonu

🗓️ 23. Hafta

🆚 Trabzonspor

📆 05.02.2023

⏰ 19.00

🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu

📲 #GSvTS pic.twitter.com/aZogV7iwP3



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 4, 2023

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8. haftada 2-1 galip geldiği Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Bordo-mavililer, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken Galatasaray maçıyla 127 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Galatasaray, Süper Lig'de geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek resmi maçlarda kırdığı galibiyet serisi rekorunu, Trabzonspor maçında geliştirmeye çalışacak.

Resmi maçlarda üst üste 14 galibiyeti olan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak.

Süper Lig'deki son 11 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı.

Son 14 resmi maçında 38 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü.