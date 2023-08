GS Molde maçı izle, Galatasaray Molde maçı izle yayın

GALATASARAY MOLDE MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Galatasaray ile Molde Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray'da cezası sona eren Torreira maç kadrosunda yer alabilecek. Zaha ve Ziyech ise UEFA listesinde olmadıkları için bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Tete, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, IcardiKarlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, EikremUEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 308. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 307 müsabakanın 110'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 452 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 31 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 31 eleme maçında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 71 gol atan Galatasaray, kalesinde 33 gol gördü.Galatasaray, Molde karşısında istediği sonucu alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 9 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı. "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 6. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Norveç ekipleriyle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 sezonunda 1. tur B Grubu'nda eşleştiği Rosenborg'a deplasmanda 3-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, rakibini sahasındaki maçta ise aynı skorla mağlup etti. UEFA Kupası'nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu sezon eşleştiği Molde'yi ise ilk maçta 3-2 yendi.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 17 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 17 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 9 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.Galatasaray 2023-24 sezonunun en kritik maçlarından birine Molde karşısında Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş mücadelesinde çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22'de ise elemeleri geçemeyen sarı kırmızılı ekibin 4 yıl aradan sonra gruplara kalmasıyla birlikte kulüp önemli bir gelirin de sahibi olacak. Sarı kırmızılılar bugün Molde'yi elerse Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euro'yu kasasına koyacak. Aslan son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin euro. Cimbom gruplara kalırsa daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin euro almayı garantileyecek. Her galibiyetin 2.8 milyon euro, beraberliğin ise 930 bin euro olduğu gruplarda alınacak her başarılı sonuçta bu rakam daha da artacak. Galatasaray gruptan çıkarsa 9.6 milyon euro daha kazanacak. Çeyrek finalin 10.6 milyon euro, yarı finalin 12.5 milyon euro olduğu Devler Ligi'nde finalist takımlar 15.5 milyon euro daha kazanacak. Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon euro'ya ek olarak 4.5 milyon euro daha alacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı son sezon olan 2019-20'de toplam 29.9 milyon euro gelir elde etmişti.Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Devler Ligi'nde Molde'yi elemesi halinde gruplara kalacak. Bu doğrultuda Galatasaray Yönetimi, çalışmalarını yürüttüğü transferler için de geri sayıma geçti. Daha önce konuşulduğu gibi PSG'den ayrılan ve sözleşmesi sona eren Sergio Ramos ile her konuda anlaşmaya varıldı. İspanyol stoper, 6 milyon euro civarında bir sözleşmeye, 'Evet' dedi. 37 yaşındaki futbolcu ile yapılacak kontratın ise 1+1 şeklinde olması bekleniyor. Ramos, Avrupa'da yani kariyerinde bir kez daha Devler Ligi'nde mücadele etmek için Arap kulüplerinin teklifini reddetmişti. Transferde bir diğer rota ise merkez orta saha. Lucas Torreira'nın yanına bir kişiyi almak isteyen Cimbom, iki futbolcunun uzun süredir peşinde. PSG'den ayrılacak olan Marco Verratti için temaslar devam ediyor. İtalyan futbolcu, Arap kulüpleriyle görüşmelerine devam etse de Aslan ikna çabalarını sürdürüyor. Fakat Verratti olmazsa rota bir kez daha Tanguy Ndombele'ye dönecek. Tottenham forması giyen Fransız ile yapılan görüşmelerde sona gelindiği bildirildi. Fransız futbolcu da Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.Galatasaray'da, Molde rövanşı öncesinde Tete rüzgarı esiyor. FIFA'dan çıkarılan geçici lisans ile Norveç'teki maçta son dakikalarda şans bulan Brezilyalı futbolcunun bugün ilk 11'de görev yapması bekleniyor. Antrenmanlarda hazır bir görüntü çizen ve son derece istekli olduğu belirtilen 23 yaşındaki oyuncunun, Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girdiği öğrenildi. Molde deplasmanında sürpriz şekilde Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya süren Buruk'un, genç oyuncunun Leicester City'ye gitmesinden sonra sağ kanatta kimi görevlendireceği merak ediliyordu. Barış Alper Yılmaz ile Tete arasında tercih yapacak olan Okan Buruk'un Brezilyalı oyuncuda karar kıldığı öğrenildi. Tete, Molde deplasmanında son bölümlerde Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olurken etkili bir performans ortaya koymuştu. Diğer taraftan UEFA listesine yazılmayan ve henüz hazır olmayan yeni transfer Hakim Ziyech'in 2 hafta içinde oynayabilecek duruma geleceği bildirildi. Faslı futbolcu bireysel çalışmalarını sürdürüyor.Norveç takımlarına rakip olduğu beş Avrupa kupası maçının ikisini kazanan Galatasaray (1B 2M), iki galibiyetini de üçer gol kaydettiği karşılaşmalarda aldı (3-2 vs Molde & 3-0 vs Rosenborg). Türk takımlarına konuk olduğu iki Avrupa kupası maçında da yenilgi almayan Molde (1G 1B), iki karşılaşmada da üçer gol sevinci yaşadı (3-3 vs Trabzonspor & 3-1 vs Fenerbahçe). Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını deplasmanda kazandığı 14 çift ayaklı eleme turunda da yoluna devam etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıarı, ilk karşılaşmada mağlup olmasına rağmen elemeyi başaran son takım 2000/01 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'di (2-3 & 3-0). Avrupa kupalarında ilk maçını kaybettiği son üç çift ayaklı eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran Molde, ilk karşılaşmada mağlup olduğu daha önceki 15 eşleşmenin sadece üçünde rakiplerini eleyebilmişti. Avrupa kupalarında oynadığı son dört maçı kazanan Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak istiyor (4G; Temmuz-Ağustos 2009 & Eylül-Kasım 2008). Deplasmanda oynadığı son üç Avrupa kupası maçını kaybeden Molde, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlama tehlikesi yaşıyor (1995-1999 arasında 4 maç). Bugüne kadar dokuz farklı sezonda ön elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalan Galatasaray (9; Rangers ile eşit), Dinamo Kiev'in (15) ardından bu alandaki en yüksek ikinci sayının sahibi olan Rosenborg'u (10) yakalamayı hedefliyor. Avrupa kupalarında attığı son sekiz golün üçünü ceza sahası dışından kaydeden Galatasaray (Sergio Oliviera & Dries Mertens x2), daha önceki 30 golünün (kendi kalesine goller hariç) üçünü bu bölgeden bulabilmişti. Avrupa kupalarında çıktığı son iki maçta birer gol atan Mauro Icardi, bu turnuvalarda üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırdığı son süreci Ekim-Kasım 2019 arasında PSG formasıyla yaşadı. Bu sezon Molde formasıyla en fazla resmi maç golü atan oyuncu konumundaki Ola Brynhildsen (10), bu eşleşmenin ilk ayağında en fazla şut çeken (6) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (12) isimdi.Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı. Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.