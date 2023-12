Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe, 3-0'lık skorla kazandı.



Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 72. dakikalarda Kenneth Obinna Mamah ve 55. dakikada Faruk Genç kalesine attı.



Üst üste iki yenilginin ardından kazanan Göztepe, puanını 23'e çıkardı. Giresunspor ise üst üste ikinci kez yenildi ve 9 puanla 17. sırada kaldı.



Göztepe, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Sakaryaspor'a konuk olacak.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Seyfettin Ünal, Mehmet Şengül



Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Mamah (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Nielsen, Yalçın Kayan (Dk. 75 Traore), Tijanic (Dk. 74 Celil Yüksel), Messaoudi (Dk. 74 Kubilay Kanatsızkuş), Ogün Bayrak (Dk. 87 Yunus Emre Gedik)



Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Mert Han Kurt, Çekdar Orhan (Dk. 64 Talha Ülvan), Kuwas (Dk. 83 Kasım Alperen Köşker), Şahin Dik (Dk. 64 Metin Caner Akbayrak), Ertuğrul Şenlikoğlu, Savicevic (Dk. 80 Enishan Ceylan), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Furkan Kütük, Faruk Can Genç



Goller: Dk. 23 ve 72 Mamah, Dk. 55 Faruk Can Genç (Kendi kalesine) (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 26 Faruk Can Genç, Dk. 45+1 Furkan Kütük, Dk. 90+1 Anıl Yiğit Çınar (Bitexen Giresunspor), Dk. 39 Tijanic (Göztepe)





