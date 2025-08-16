Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? | Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Göztepe ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Göztepe - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.



Sezon Maç Sonuç 1959 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 3-1 1959-1960 Fenerbahçe-Feriköy 2-1 1960-1961 Fenerbahçe-Vefa 3-0 1961-1962 Fenerbahçe-Kasımpaşa



4-3 1962-1963 Fenerbahçe-Kasımpaşa 0-0 1963-1964 Fenerbahçe-Beyoğluspor 2-0 1964-1965 Fenerbahçe-Beykoz 4-1 1965-1966 Fenerbahçe-Beykoz 2-1 1966-1967 Fenerbahçe-Altınordu 2-1 1967-1968 Fenerbahçe-Feriköy 3-0 1968-1969 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0 1969-1970 Fenerbahçe-Vefa 1-0 1970-1971 Fenerbahçe-İstanbulspor 1-0 1971-1972 Bursaspor-Fenerbahçe 1-0 1972-1973 Fenerbahçe-Adanaspor 4-0 1973-1974 Samsunspor-Fenerbahçe 1-0 1974-1975 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 1975-1976 Fenerbahçe-Zonguldakspor 2-2 1976-1977 Fenerbahçe-Giresunspor 3-0 1977-1978 Fenerbahçe-Samsunspor 2-1 1978-1979 Kırıkkalespor-Fenerbahçe 0-4 1979-1980 Fenerbahçe-Adanaspor 2-1 1980-1981 Orduspor-Fenerbahçe 0-1 1981-1982 Fenerbahçe-Boluspor 1-1 1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1 1983-1984 Fenerbahçe-Boluspor 2-0 1984-1985 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0 1985-1986 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2 1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0 1987-1988 Fenerbahçe-Karşıyaka 2-1 1988-1989 Rizespor-Fenerbahçe 0-5 1989-1990 Altay-Fenerbahçe 2-1 1990-1991 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6 1991-1992 Fenerbahçe-Aydınspor 1-2 1992-1993 Fenerbahçe-Bakırköyspor 4-0 1993-1994 Altay-Fenerbahçe 1-2 1994-1995 Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) 1-4 1995-1996 Fenerbahçe-Karşıyaka 4-0 1996-1997 Fenerbahçe-Samsunspor 4-1 1997-1998 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 (Hükmen) 1998-1999 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe 0-0 1999-2000 Fenerbahçe-Vanspor 3-0 (Hükmen) 2000-2001 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-4 2001-2002 Fenerbahçe-Samsunspor 3-0 2002-2003 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0 2003-2004 Fenerbahçe-İstanbulspor 0-3 2004-2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2-2 2005-2006 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0 2006-2007 Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor 6-0 2007-2008 İBB Spor-Fenerbahçe 2-0 2008-2009 Gaziantepspor-Fenerbahçe 1-0 2009-2010 Denizlispor-Fenerbahçe 0-2 2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) 4-0 2011-2012 Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) 1-0 2012-2013 Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) 1-1 2013-2014 Torku Konyaspor-Fenerbahçe 3-2 2014-2015 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 3-2 2015-2016 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-0 2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0 2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2 2018-2019 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1 2019-2020 Fenerbahçe-Gaziantep FK 5-0 2020-2021 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2 2021-2022 Adana Demirspor-Fenerbahçe 0-1 2022-2023 Fenerbahçe-Ümraniyespor 3-3 2023-2024 Fenerbahçe-Gaziantep FK 2-1 2024-2025 Fenerbahçe-Adana Demirspor 1-0





Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına Göztepe deplasmanında çıkacak.Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Jandersonİrfan Can, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-NesyriGöztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, kadroya dahil edilmedi.Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Cenk Tosun.Sezonu deplasmanda Göztepe müsabakasıyla açacak Fenerbahçe, rakip sahadaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.Sarı-lacivertli takımın, bu sezonun ilk haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç ertelenmişti.Fenerbahçe, lig açılışlarında oynadığı 10 deplasman maçında beklentiyi karşılayamadı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu 10 maçın 3'ünü kazanırken, 7'sinde ise puan kaybı yaşadı.Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.Fenerbahçe, lig tarihinde 2. defa ilk maçını Göztepe ile oynayacak.Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yine deplasmanda İzmir temsilcisiyle karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2. haftasında ilk deplasman maçında yine Göztepe ile aynı skorla berabere kalmıştı.Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip olacak.İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.İki takım, lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 29 müsabakada en fazla alınan sonuç beraberlik oldu. İki takım 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı.Fenerbahçe deplasmanda rakibini 9 kez mağlup etmeyi başarırken, Göztepe ise taraftarının önünde 6 kez galibiyete uzandı.Sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 gol kaydederken Göztepe de 25 kez gol sevinci yaşadı.Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.Sarı-lacivertli ekip ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.