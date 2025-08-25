Görme Engelli Kadın Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk

"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

ÖRME Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, 5-11 Ekim 2025 tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Aksaray'da sürdürüyor.Aksaray'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde günde çift idman yapan milliler, taktiksel ağırlıklı çalışıyor.Kadın futbolunda ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacakları belirten Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Antrenörü Cihan Kasapgil, "Milli takımımız yeni oluşturulmuş bir milli takım. 2'nci senemizi yeni doldurduk. Takım olarak ilk defa uluslararası bir organizasyona katılacağız. Ekim ayında Hindistan'da dünya şampiyonası düzenlenecek. 11 sporcu 2 kalecimizle birlikte toplam 13 kişilik genişletilmiş kadroyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu kampın sonunda Dünya Şampiyonası'na katılacak kadromuzu belirleyeceğiz. Orada 8 sporcu ile 2 kalecimiz yer alacak. Hazırlıklarımıza ise günde çift idmanla sürdürüyoruz. Hem teknik taktik hem de sporcularımızın uyum içiresinde birbirine alışması yer alıyor" dedi.Kadın futbolu açısından yeni bir branş olduğu belirten Kasapgil, "Kadınlarda yeni bir branşız. Erkekler ise görme engeliler de 20 yıldır uluslararası organizasyonlara katılıyorlar. Kadınlarda ise dünyada 3-4 yıldır yeni yeni örgütlenen bir oluşum. 2 yıl önce bizde oluşumu tamamlayıp bu oluşumda yer alarak geç kalmadan başladık. Türkiye milli takıma bir yere giriyorsa, hedefi tabii ki de şampiyonluktur. Bizimde hedefimiz bu şekilde ve ilk deneyiimiz olacak. Bu süreçte iyi bir başarı elde edip ülkemizi armağan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.