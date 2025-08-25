25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Görme Engelli Kadın Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk

Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdü.

calendar 25 Ağustos 2025 12:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Görme Engelli Kadın Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



ÖRME Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, 5-11 Ekim 2025 tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Aksaray'da sürdürüyor.

Aksaray'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde günde çift idman yapan milliler, taktiksel ağırlıklı çalışıyor.

Kadın futbolunda ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacakları belirten Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Antrenörü Cihan Kasapgil, "Milli takımımız yeni oluşturulmuş bir milli takım. 2'nci senemizi yeni doldurduk. Takım olarak ilk defa uluslararası bir organizasyona katılacağız. Ekim ayında Hindistan'da dünya şampiyonası düzenlenecek. 11 sporcu 2 kalecimizle birlikte toplam 13 kişilik genişletilmiş kadroyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu kampın sonunda Dünya Şampiyonası'na katılacak kadromuzu belirleyeceğiz. Orada 8 sporcu ile 2 kalecimiz yer alacak. Hazırlıklarımıza ise günde çift idmanla sürdürüyoruz. Hem teknik taktik hem de sporcularımızın uyum içiresinde birbirine alışması yer alıyor" dedi.

"HEDEF ŞAMPİYONLUK"


Kadın futbolu açısından yeni bir branş olduğu belirten Kasapgil, "Kadınlarda yeni bir branşız. Erkekler ise görme engeliler de 20 yıldır uluslararası organizasyonlara katılıyorlar. Kadınlarda ise dünyada 3-4 yıldır yeni yeni örgütlenen bir oluşum. 2 yıl önce bizde oluşumu tamamlayıp bu oluşumda yer alarak geç kalmadan başladık. Türkiye milli takıma bir yere giriyorsa, hedefi tabii ki de şampiyonluktur. Bizimde hedefimiz bu şekilde ve ilk deneyiimiz olacak. Bu süreçte iyi bir başarı elde edip ülkemizi armağan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.