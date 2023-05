Giresunspor Fenerbahçe CANLI İZLE, FB Giresunspor maçı izle

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Giresunspor Fenerbahçe maçı hakemleri



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem

yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Giresunspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.

Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Sainz, Bajic

İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail, Crespo, Arda, Rossi, Pedro, Batshuayi

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Giresunspor ise 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin attığı 22 gole, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Giresunspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda üçer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrılırken, rakibine bir kez mağlup oldu. Kadıköy'de de üstünlük Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Kadıköy'de Gireunspor'u 8 kez ağırladı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik, bir de mağlubiyet yaşadı.Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 27 golle gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Dursun, 2021'den bu yana Sarı-Lacivertli formayı terletiyor. Jorge Jesus ile yıldızı bir türlü barışmayan 31 yaşındaki forvet, kalan maçlarda maksimum sayıda şans bekliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 4 gol, 5 asist üreten ve sadece 9 maçta 11'de şansa bulabilen Serdar Dursun, teknik direktör Jesus'un takımdaki geleceğinin şekillenmesini bekliyor. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu, Portekizli hocanın kalması halinde takımdan ayrılmayı da gündeminde bulunduruyor. Şu ana kadar Kanarya'da 62 maçta oynayan Dursun, 19 gol, 9 asist üretti.Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde oldukça hareketli günler yaşanacak. Şampiyonluk yarışında mücadele eden Sarı-Lacivertliler'de bir yandan da önümüzdeki sezon kalacak ve gidecekler konusunda çalışmalar yapılıyor. Alınan bilgilere göre İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'un kalması konusunda ısrarcı olunmayacak. Bu 3 oyuncu için kulübe gelebilecek muhtemel tekliflerde her türlü kolaylık gösterilecek. Mert Hakan ve Serdar Dursun'un 2024, İrfan Can'ın ise 2025'e kadar sözleşmesi var. Önümüzdeki sezon yabancı kuralı konusunda net bir karar alınmış değil. Ancak Süper Lig kulüplerinin büyük bölümü, yabancı kontenjanının serbest kalması yönünde görüş bildirdi. Eğer bu kural uygulamaya konulursa, 3 yerli futbolcunun ayrılık işlemleri daha da kolay olabilir. Çünkü yönetimin elinde onların yerini doldurmak için oldukça geniş bir havuz bulunacak. Serdar Dursun, Jorge Jesus sonrasında forma şansı bulmakta zorlanıyordu. 31 yaşındaki forvet için bazı Alman ve Türk ekipleri pusuda bekliyor. İrfan Can Kahveci ise özellikle bu sezon gördüğü kırmızı kartlar ve performansı sebebiyle Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Mert Hakan Yandaş'a da bu sezon sadece 13 Süper Lig maçında 446 dakika süre verildi. 28 yaşındaki futbolcunun ligde 1 asisti bulunuyor ve henüz gol sevinci yaşayamadı. Sivasspor'dan bedelsiz olarak F.Bahçe'ye geçen Mert Hakan'ı da birçok Süper Lig kulübünün istediği öğrenildi. Serdar Dursun ve Mert Hakan için çok yüksek bedellerin önerilmesi beklenmiyor.