Getir çalışıyor mu? Getir sipariş nasıl verilir?

Alışveriş Getir uygulaması sokağa çıkma yasağı sırasında çalışıp çalışmayacağına yönelik bilgileri vermeye çalışan insanlar bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı olan 2 günde Getir çalışırsa sipariş verebilecekleri, evlerinde biten ürünlerin yerine yenilerini isteme şansları olacaktı. Kimlerin sokağa çıkıp çıkamayacağına ilişkin olacak şekilde benzer uygulamalara da sipariş nasıl verilir konusunda beklenen araştırmalar yapılıyor. Aradıklarında bu konuyla ilgili çalışma olup olmadığı belirtildi ve açıklandı.Sokağa çıkma yasağı uygulanırken açık olacak hangi işletmeler var:1-17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacak.d) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.),e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),f) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,h) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,i) Oteller ve konaklama yerleri,j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,k) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,Alışveriş dönüşü her adımda o torbalar daha da ağırlaşır biliyoruz. Bu yüzden ihtiyaçlarını biz getiriyoruz. Dilediğin ürünü seç, dakikalar içinde mutluluğu kapına getirelim!İster ev, ister iş, ister park... Neye, ne zaman, nerede ihtiyacın olacağı belli olmaz. Sen neredeysen, Getir mutluluğu oraya getirir.Kredi kartı ya da banka kartını sadece bir kez tanımlayarak güvenle ödeme yapabilirsin. Bu sayede şifre, para üstü gibi detaylara takılmazsın. E mutlu olursun. :)