Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvuruları 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeler başladı. Adaylar, sonuçların Eylül ayının son haftasında ilan edilmesini bekliyor. Bu alım süreci, mülakat aşaması ile devam edecek ve başarılı olan adaylar Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek.

Başvuruların değerlendirme süreci başladı. Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak Eylül ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, başvuru ve sınav bilgilerini Bakanlığın Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecek. Bu platform, sonuçların açıklanması durumunda erişime açılacak resmi duyuru kanalı olarak belirtildi.

GSB yurt yönetim personeli alımı sürecinde başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, sözlü sınava çağrılacak. İlan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday Ankara'da yapılacak sözlü sınavlara davet edilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacak. Sınav komisyonu, adayları çeşitli kriterler üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirecek.