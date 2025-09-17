Haber Tarihi: 17 Eylül 2025 16:07 - Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 16:07

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirdi. Başvurular 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alındı. Değerlendirme sürecinin ardından, sonuçların eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor ve adaylar ilanlara Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvuruları 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeler başladı. Adaylar, sonuçların Eylül ayının son haftasında ilan edilmesini bekliyor. Bu alım süreci, mülakat aşaması ile devam edecek ve başarılı olan adaylar Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek.

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Başvuruların değerlendirme süreci başladı. Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak Eylül ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, başvuru ve sınav bilgilerini Bakanlığın Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecek. Bu platform, sonuçların açıklanması durumunda erişime açılacak resmi duyuru kanalı olarak belirtildi.

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK VE KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?

GSB yurt yönetim personeli alımı sürecinde başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, sözlü sınava çağrılacak. İlan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday Ankara'da yapılacak sözlü sınavlara davet edilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacak. Sınav komisyonu, adayları çeşitli kriterler üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirecek.
 Reklam 
