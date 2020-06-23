Gece kulüpleri ne zaman açılacak? Gece kulübü, barlar, eğlence mekanları açılacak mı? (23 Haziran Salı)

Gece kulüpleri ne zaman açılacak beklentisinde olanlar için süreç devam ediyor. AVM'ler geçtiğimiz günlerde kapılarını açarken, özellikle gençler, gece kulüpleri ne zaman açılacağını merak ediyor? Peki, Türkiye'deki gece kulüpleri ne zaman açılacak?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme adımlarını açıkladığı konuşmasında, eğitimden, sosyal hayata kadar birçok alandaki işletmelerin açılacağını duyurmuştu. Ancak gece kulüpleri hakkında herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.Türkiye'deki gece kulüpleri ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Sürenin uzayacağı şeklinde yorumlar mevcut.- Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur- Gece kulüpleri ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.- 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede gece kulüpleri hata yapma lüksümüz yoktur.- Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır.- Türkiye, 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.- En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır" ifadesini kullandı.Sağlık Bakanlığı, yayınladığı genelge barlar ile 1 Haziran'da kapılarını açacak işletmelerde uyulması gereken kuralları açıkladı. Buna göre;*Valeler tarafından eldiven kullanılmamalıdır, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmelidir.*Valeler araçlara maskesiz binmemelidir.*Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamalıdır. 380C'den yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır.*Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.*Maskesiz müşteri içeri alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulmalıdır, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takması sağlanır.*Asansörlerin içine 1'er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenmeli ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılmalıdır.