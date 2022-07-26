Gaziantep FK'de orta saha bekleniyor!

Gaziantep FK orta sahayı Abdulkadir Parmak ve Jevtovic ile doldururken bir transfer daha bu bölgeye yapmayı planladığı öğrenildi.



Yurt dışında arayışlarını sürdüren kırmızı siyahlıların takıma katkı sağlayacak kaliteli isimlerle görüşmeler yaptığı ve hafta sonuna kadar görüşülen oyunculardan en az birini kadroya dahil edeceği bildirildi.



Teknik direktör Erol Bulut'un elini güçlendirmek ve ligde geçtiğimiz sezon yaşanılan sıkıntıyı yaşamamak adına kadroda hem revizyona giden hemde kaliteli isimlere yönelen kırmızı siyahlılar bu anlamda hata yapmamak için de büyük bir titizlikle çalışıyor. (Gaziantep Güneş)





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