Gaziantep Beşiktaş maçı HD izle canlı, BJK Gaziantep Canlı bein sports

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

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Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep ile Beşiktaş Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Gaziantep ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş, Süper Lig, Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında toplamda çıktığı son 7 maçta sadece 1 beraberlik aldı. Dünya Kupası arasının ardından oynadığı Türkiye Kupası maçında Şanlıurfaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, son yenilgisini ise Galatasaray deplasmanında almıştı.Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ancak sonra düşüşe geçen Gaziantep FK, son 9 maçta 1 galibiyet elde etti. Gaziantep ekibi son 9 maçtaki tek galibiyetini ise 10. haftada bu sezon gol yemediği tek maç olan Konyaspor'a karşı almıştı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ligde 3 maçtır kazanamıyor.Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Gaziantep - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Serkan Tokat.Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Merkel, Maxim, Figueiredo.Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Atiba, Necip, Cenk Tosun, Gedson, N'Koudou, WeghorstEv sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Rachid Ghezzal, Montero ve Oğuzhan Akgün kadroda yer almadı. Sakatlıktan dönen Josef ise kadroya dahil edildi.Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 3 Süper Lig maçında da galibiyete ulaşamadı. Gaziantep deplasmanındaki ilk iki maçında rakibinden üçer gol yiyen Beşiktaş, son karşılaşmada ise golsüz beraberlikle evine döndü.