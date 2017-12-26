Galatasaray'ın Bucaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray-Bucaspor maçının kanalı merak ediliyor. Türkiye son 16 turunda Galatasaray-Bucaspor maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Galatasaray-Bucaspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...GALATASARAY-BUCASPOR MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL?
Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspor maçı naklen yayınlanacak.
26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak. Genel Bilgiler
- Galatasaray ile Bucaspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.
- Ev sahibi takımda Mariano Filho sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Misafir takımda ise eksik oyuncu bulunmamaktadır.
- 52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.Ev Sahibi
- Hakem Ali Şansalan yönetimindeki ilk maçına çıkacak.Konuk Ekip
- Hakem Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.Son Karşılaşmalar
- Galatasaray 3 maçı da kazanan taraf oldu.
- Galatasaray 4 gol atarken, Bucaspor 1 golle karşılık verdi.
- 2 maç 2,5 gol altında, 1 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 2 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.
- Galatasaray tüm maçlarda ilk golü atan taraf oldu.