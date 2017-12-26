Galatasaray'ın Bucaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray-Bucaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler buraya... Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Galatasaray-Bucaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanaldan izlenebilir? İşte detaylar...

26 Aralık 2017 03:33
Galatasaray'ın Bucaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?
Galatasaray-Bucaspor maçının kanalı merak ediliyor. Türkiye son 16 turunda Galatasaray-Bucaspor maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Galatasaray-Bucaspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...

GALATASARAY-BUCASPOR MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL? Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspor maçı naklen yayınlanacak.

26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Galatasaray ile Bucaspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Mariano Filho sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Misafir takımda ise eksik oyuncu bulunmamaktadır.

- 52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Ali Şansalan yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

Konuk Ekip

- Hakem Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Galatasaray 3 maçı da kazanan taraf oldu.

- Galatasaray 4 gol atarken, Bucaspor 1 golle karşılık verdi.

- 2 maç 2,5 gol altında, 1 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 2 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.

- Galatasaray tüm maçlarda ilk golü atan taraf oldu.


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