Galatasaray'ın Bucaspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray-Bucaspor maçının kanalı merak ediliyor. Türkiye son 16 turunda Galatasaray-Bucaspor maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Galatasaray-Bucaspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspor maçı naklen yayınlanacak.26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.- Galatasaray ile Bucaspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Mariano Filho sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Misafir takımda ise eksik oyuncu bulunmamaktadır.- 52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.- Hakem Ali Şansalan yönetimindeki ilk maçına çıkacak.- Hakem Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.- Galatasaray 3 maçı da kazanan taraf oldu.- Galatasaray 4 gol atarken, Bucaspor 1 golle karşılık verdi.- 2 maç 2,5 gol altında, 1 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 2 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.- Galatasaray tüm maçlarda ilk golü atan taraf oldu.