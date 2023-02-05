Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS-TS maçı ne zaman, hakemi kim? (Muhtemel 11'ler)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig'de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul'da oynanacak, 11'i ligde 3'ü kupada olmak üzere son 14 resmi maçını kazanan lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, seyircisinin de desteğiyle 3 puanı kapıp seriyi sürdürmek ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumak istiyor. Hatayspor mağlubiyeti sonrası evinde Antalyaspor'u 2-0'la geçerek moral depolayan Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ise deplasmandaki kötü gidişatını zorlu maçta durdurmaya çalışacak. Son 5 maç deplasmandan sadece 2 puan çıkarabilen Fırtına, 38 puanla 6. basamakta bulunuyor.Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadele 5 Şubat 2023 Pazar günü gerçekleşecek. TSİ saat 19.00'da başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Kerem, Yunus, Olivieira, Torreira, Mertens, Icardi: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Marc Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, A. Ömür, Bardhi, Djaniny, GomezGalatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 134 kez mücadeleetti. SarıKırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, Bordo-Mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Galatasaray'ın, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı. Ligdeki en uzun seri Aslan, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini elde edecek. Sarı-Kırmızılılar böylece lig tarihinde 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cim Bom sahasındaki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynadığı son 6 lig maçından da galip ayrıldı.Ligde bu sezon rakip filelere 45 gol gönderen Galatasaray'da, Icardi ile Gomis 8'er golletakımı sırtlıyor. İki tecrübeli yıldızın ardından Kerem'in 7, Mertens'in 4, Barış ve Mata'nın 3'er, Oliveira ve Abdulkerim'in 2'şer, Yunus, Rashica, Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Kalan 4 golü ise Gaziantep'ten Kitsiou, Konyaspor'dan Calvo, Başakşehir'den Ndayishimiye ve Antalyaspor'dan Floranus kendi kalesine attı.Son Ümraniye maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen Galatasaray hâlâ ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Toplamda 16 gole engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 9 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış, Kerem ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu oyuncular, Trabzonspor maçında sarı kart gö