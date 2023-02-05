Haber Tarihi: 05 Şubat 2023 16:49 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 16:49

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle! Şifresiz GS-TS maçı canlı izle

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle! Taraftarium24, Justin TV gibi kaçak olarak yayın yapan siteler yasadışındır. Maç canlı olarak Bein Sports'ta yayınlanacak. Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Son 11 maçını kazanan Galatasaray, sahadan üç puanla ayrılması halinde lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda?

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle! Şifresiz GS-TS maçı canlı izle
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Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 135. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçına saatler kala, konuk ekibin maç kafilesinde yer alan ve ilk 11'de başlaması beklenen yıldız oyuncu için transfer haberleri çıktı. İşte, o mücadele öncesi muhtemel 11'ler hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM


GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmanın VAR hakeminin Alper Ulusoy olacağı açıklandı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ KADROSU 
 Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sarı-kırmızılı takım, bordo-mavili takım ile oynayacağı maça tam kadro çıkacak.

Öte yandan Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış, Kerem, Icardi


TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Siopis, Yusuf Yazıcı(Bardhi), Doğucan, Bakasetas, Naci, Gomez

ASLAN YENi REKOR PEŞiNDE

Sezonun ilk yarısında 0-0 berabere kalan iki ekibin NEF Stadı'ndaki randevusu 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maç öncesi G.Saray'da sakat veya cezalı bulunmuyor. Trabzonspor'da ise Visca, Dorukhan, Peres ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. G.Saray bugün galip gelirse ligde üst üste 13. maçını kazanmış olacak ve yine kendisine ait olan Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini egale edecek.

11 KEZ KALESiNi KAPATTI AMA...

İki ekibin kalecileri büyük kozları... Trabzonspor tam 11 maçı gol yemeden tamamlamış durumda ve bu alanda lig lideri. Ancak Fırtına diğer 10 maçta tam 27 gol yedi. Galatasaray ise 9 kez gol yemeden maç tamamladı.

REKABETTE AVCI 8-1 ÖNDE

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün 15. kez rakip olacak. Geride kalan 14 randevuda Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki ekip ligde bugün 100. kez karşılaşacak. G.Saray galibiyetlerde 42-32 üstün.

100'DEN FAZLA ÜLKEDE YAYIN

Türkiye'de beIN Sports'tan yayınlanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 100'den fazla ülkede ekranlara gelecek. Maçın yayını 24 stat kamerası, 1 drone ve iki motosiklet kamerası ile gerçekleştirilecek.

 

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