Galatasaray sampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün 2023?

Galatasaray bir kez daha şampiyon... Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden sarı kırmızılı takım, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Söz konusu şampiyonluğun ardından gözler kutlamalara çevrildi. İşte, söz konusu şampiyonluk kutlaması ile ilgili bilgiler...Süper Lig'de son maçını Fenerbahçe ile NEF Stadyumu'nda oynayacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına ilişkin ilk bilgiler geldi!Metin Öztürk, kupanın Fenerbahçe maçına gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.Fenerbahçe ile oynanacak derbide sarı lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı hakkında yorum yapan Metin Öztürk "Fenerbahçe, bizim kardeşimiz... Alkışlarlar ya da alkışlamazlar... Bu onların bileceği iş" şeklinde konuştu.Süper Lig'in 36. haftasında oynadığı Ankaragücü mücadelesinde Galatasaray rakibini 4-1 mağlup ederek ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-Kırmızılılar Ankara'dan İstanbul'a ulaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Özbek, "Yönetmeliğe göre, şampiyon olduktan sonraki iç saha maçında kupa getiriliyor. Federasyon başkanıyla konuştum. Pazar günü kupa Ali Sami Yen'de." dedi.Metin Öztürk, kupanın Fenerbahçe maçına gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.