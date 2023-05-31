Haber Tarihi: 31 Mayıs 2023 10:06 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 10:06

Galatasaray sampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün 2023?

Galatasaray sampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün olacağı merak ediliyor. Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olmayı başaran Galatasaray, 23. kez mutlu sona ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce Galatasaray taraftarını sokaklara döken şampiyonluk sonrası taraftarlar; Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün ve nerede kutlayacak sorularının cevaplarını aramaya başladı...

Galatasaray sampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün 2023?
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Galatasaray bir kez daha şampiyon... Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden sarı kırmızılı takım, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Söz konusu şampiyonluğun ardından gözler kutlamalara çevrildi. İşte, söz konusu şampiyonluk kutlaması ile ilgili bilgiler...
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN 2023?

Süper Lig'de son maçını Fenerbahçe ile NEF Stadyumu'nda oynayacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına ilişkin ilk bilgiler geldi!

ŞAMPİYONLUK KUPASI FENERBAHÇE DERBİSİNE GELECEK

Metin Öztürk, kupanın Fenerbahçe maçına gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.

FENERBAHÇE ALKIŞLAR MI?

Fenerbahçe ile oynanacak derbide sarı lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı hakkında yorum yapan Metin Öztürk "Fenerbahçe, bizim kardeşimiz... Alkışlarlar ya da alkışlamazlar... Bu onların bileceği iş" şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK'TEN İLK AÇIKLAMALAR

Süper Lig'in 36. haftasında oynadığı Ankaragücü mücadelesinde Galatasaray rakibini 4-1 mağlup ederek ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-Kırmızılılar Ankara'dan İstanbul'a ulaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Özbek, "Yönetmeliğe göre, şampiyon olduktan sonraki iç saha maçında kupa getiriliyor. Federasyon başkanıyla konuştum. Pazar günü kupa Ali Sami Yen'de." dedi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI FENERBAHÇE DERBİSİNE GELECEK

Metin Öztürk, kupanın Fenerbahçe maçına gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.

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