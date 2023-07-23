Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman 2023 | Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman?

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla geride bırakan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil oluyor. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. Peki, Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman?Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Salı günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak maçta Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oyanancak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanması bekleniyor.