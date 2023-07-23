Haber Tarihi: 23 Temmuz 2023 18:35 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 18:35

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman 2023 | Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman?

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? .

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman 2023 | Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman?
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Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla geride bırakan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil oluyor. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. Peki, Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? 
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Salı günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak maçta Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

ZALGIRIS VILNIUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oyanancak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanması bekleniyor.

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