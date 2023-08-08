Galatasaray Olimpija Ljubljana maç kadrosu ve muhtemel ilk 11

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisini 1-0 yendi. İlk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanan turun rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İşte, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı hakkında bilgiler...Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.Zorlu karşılaşmanın saati ise birkaç gün içinde belli olacak.Galatasaray'da sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo forma giyemeyecek. Son antrenmanı tamamlayamayan Lucas Torreira'nın da oynaması beklenmiyor. Bu oyuncular dışında UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay ile kamp kadrosuna alınmayan Wilfried Zaha da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Pedro Lucas, Doffo, Elsnik, Seslar, Nukic, Posavec.: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu.Bugüne kadar Avrupa kupalarında eşleştiği tek Türk takımı Yeni Malatyaspor olan Olimpija Ljubljana, 2019/20 Avrupa Ligi 2. eleme turundaki iki maçı da kazanamadı ve turnuvaya veda etti (2-2 & 0-1).Slovenya, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında bir temsilcisiyle karşılaştığı 40'ıncı ülke olacak. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar bu ülkelerin 35'inin en az bir temsilcisini mağlup etmeyi başardı (Belçika, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna hariç).Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius'u turnuvanın dışına iten Galatasaray, bu turnuvada 2001/02'den bu yana ilk kez aynı sezonda üst üste iki ön eleme turu geçmek istiyor.Avrupa kupalarında oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Olimpija Ljubljana, bu süreçte dört galibiyet aldı ve daha önceki 15 karşılaşmada ulaştığı sayıyı yakaladı (4G 3B 8M). Slovenya temsilcisi, kulüp tarihinin bu turnuvalardaki en uzun yenilmezlik serisini yakalamak istiyor.Avrupa kupalarında oynadığı son yedi deplasman maçını kaybetmeyen Galatasaray (2G 5B), son üç ziyaretinden beraberlikle döndü. Sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinde bu turnuvalarda üst üste dört beraberlik aldığı bir süreç yaşamadı.Evinde oynadığı son üç Avrupa kupası maçını kazanan Olimpija Ljubljana, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 20 ön eleme maçına çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi konumunda (%64; 18/28).Avrupa kupaları kariyerinde çıktığı ilk 11 maçın hiçbirinde gol atamayan Timi Elsnik, Olimpija Ljubljana'nın 2. eleme turunda Ludogorets filelerine gönderdiği üç golün de sahibiydi.Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris filelerini havalandıran Dries Mertens (36 yaş 88 gün), Gheorghe Hagi'yi (36 yaş 32 gün vs Milan) geride bırakarak Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez üst üste iki çift ayaklı eleme turu kazanmak için sahaya çıkacak olan Okan Buruk, Galatasaray tarihinde aynı sezonda üst üste iki Şampiyonlar Ligi ön eleme turunu geçen ilk Türk teknik direktör olmak istiyor.Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana mücadelesi kamp kadrosu şu şekilde:Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Cedric Bakambu.Olimpija Ljubljana Galatasaray mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.Temsilcimizin Zalgiris Vilnius ile oynadığı maçların ilki S Sport Plus, rövanşı ise D Smart'tan canlı yayınlanmıştı.Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;AntwerpRakow-ArisMolde-KlaksvikSlovan Bratislava-Maccabi HaifaŞampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde 7 Ağustos tarihinde çekilecek.