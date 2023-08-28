Haber Tarihi: 28 Ağustos 2023 12:56 - Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 12:56

Galatasaray Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündemde. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. İşte maçla ilgili detaylar ve muhtemel 11'ler.

Galatasaray Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi 3-2 yendi. Temsilcimiz Galatasaray, Norveç'te son dakika golüyle tur kapısını araladı. Şimdi tüm gözler rövanş maçında. Peki, Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Molde maçı, 29 Ağustos Salı günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:00 başlayacak.

Galatasaray - Molde maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Molde maçı, Exxen platformundan naklen izlenebilecek.

Galatasaray-Molde maçı nerede oynanacak?

Galatasaray ve Molde, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Maçın hakemi Szymon Marciniak


Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Galatasaray, Olimpija Ljubljan ve Zalgiris'i eledi

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yarın yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

Torreira'nın cezası bitti

Galatasaray'da cezasınıMolde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, sahadaki yerini alabilecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.


Zaha ve Ziyech forma giyemeyecek

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Icardi 5 maçta 4 gol attı

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Sarı-kırmızılı takımın, bonservisiyle renklerine kattığı yıldız golcü sezona iyi başladı. Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

Yoluna namağlup devam ediyor
Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Olivieira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray, Avrupa'da 308. randevusunda Galatasaray Galatasaray, Avrupa'da 308. randevusunda
Galatasaray 'Devler Ligi' için sahaya çıkıyor Galatasaray Galatasaray "Devler Ligi" için sahaya çıkıyor
Trabzon'da Nenad Bjelica'ya 6 eleştiri Trabzonspor Trabzon'da Nenad Bjelica'ya 6 eleştiri
Trabzonspor'da çare Anthony Nwakaeme Trabzonspor Trabzonspor'da çare Anthony Nwakaeme
5 Büyük ligde genel görünüm! Manchester City 5 Büyük ligde genel görünüm!
Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor sezona iyi başladı Yukatel Kayserispor Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor sezona iyi başladı
Kolovetsios: ''Savaşmaya devam ediyoruz'' Yukatel Kayserispor Kolovetsios: ''Savaşmaya devam ediyoruz''
Trabzonspor'dan son 7 sezonun en kötü girişi Trabzonspor Trabzonspor'dan son 7 sezonun en kötü girişi
Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber! Transferler Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı
2
Galatasaray'da Sergio Ramos'un imza şartları belli oldu
3
Galatasaray'da Oliveira ve Midtsjö ayrılığın eşiğinde
4
Nicolas Dominguez'in aklı fikri Galatasaray'da
5
Sergio Ramos'un oturacağı ev bile belirlendi
6
Fenerbahçe'den stoper harekatı: Malang Sarr
7
Zaniolo, Aston Villa taraftarını büyüledi

SON HABERLER

yukarı ok