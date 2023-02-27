Haber Tarihi: 27 Şubat 2023 17:42 - Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 17:42

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Hangisi daha büyük?

Sporx olarak Türkiye'nin en büyük spor kulübünü sizlerle seçiyoruz. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi daha büyük, hangisi daha güçlü, hangisi daha iyi? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Hangisi daha büyük?
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İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.
REKABET SOSYAL MEDYADA

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saha içindeki rekabet bu kez sosyal medyaya yansıdı. FIFA'nın iki ekip taraftarları arasında düzenlediği 'Hangi taraftar daha tutkulu' anketine 1 buçuk milyonu aşkın kişi oy verdi.

BÜYÜK KİTLELERE ULAŞTI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmi Twitter hesaplarının yanı sıra, iki ekibin eski yıldız futbolcuları ve ünlü taraftarlar da anketi paylaşarak büyük kitlelere ulaşmasını sağladı.

1 MİLYON 574 BİN 203 KULLANICI OY VERDİ

60 bin kişiyi aşkın kişinin 'retweet' yaptığı, 100 115 binden fazla kişinin 'beğendiği' anket için toplam 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.

KAZANAN FENERBAHÇE TARAFTARI OLDU

Bir ara Galatasaray'ın farklı şekilde öne geçtiği anketin sona ermesine yakın Fenerbahçe taraftarları üstünlüğü ele geçirdi ve yüzde 57,3'lük bir oranla en çok oy alan taraf oldu.

G.SARAY, YÜZDE 42.7'DE KALDI

Galatasaray taraftarlarının oy oranı ise yüzde 42,7'de kaldı.

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERME

Anketin sonuçlanmasının ardından bir paylaşım yapan Fenerbahçe, "Konu gerçek bağlılık ve aidiyetse bizimle aynı cümlede dahi olamazsınız! #BizFenerbahçeyiz" ifadelerini kullandı.

BOCA - RIVER ANKETİ DE YAPILMIŞTI

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları için düzenlediği anketin aynısını, 'Dünyanın en büyük derbisi' olarak adlandırılan Boca Juniors-River Plate ekiplerinin taraftarları için yaptı.


154 BİN KİŞİ KATILDI

Sadece 154 bin kişinin katıldığı oylamada Boca Juniors taraftarları yüzde 58,8 oy alarak birinci oldu.

BARCELONA - BAYERN'E 25 BİN OY

Yakın zamanda düzenlenen bir başka ankette ise, 'Hangi takımın Şampiyonlar Ligi zaferi daha iyiydi?' sorusu soruldu ve Barcelona'nın 2014-15 kadrosu ile Bayern Münih'in 2019-20 kadrosu karşılaştırıldı. Toplamda sadece 25 bin oyun kullanıldığı ankette Barcelona kadrosu yarışı önde tamamladı.

MANU - REAL'E 12 BİN OY

Ayrıca Manchester United ve Real Madrid'in efsane kadroları arasında yapılan "Hangisini izlemek daha heyecan vericiydi?" anketine ise sadece 12 bin oy verildi.

SİZCE GALATASARAY MI, FENERBAHÇE Mİ DAHA BÜYÜK? 

Yorumlarınızı bekliyoruz...
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