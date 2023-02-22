Lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.



Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.



Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den geldi.



Sarı-kırmızılılar ligde ara sonrası ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.





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