Galatasaray - Gençlerbirliği maçında 4 gol

Galatasaray, Antalya'da hazırlık maçında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Gençlerbirliği maçında 4 gol
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22 Şubat 2023 16:02
Lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den geldi.

Sarı-kırmızılılar ligde ara sonrası ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.

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