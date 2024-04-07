Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'ler

EROL BİLECİK'TEN '90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK' AÇIKLAMASI

SÜPER KUPA'DA SENARYOLAR

BİR GÜNDE İKİ MAÇ

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11'LER

MAÇTAN 3 SAAT ÖNCE ŞANLIURFA

11 FUTBOLCU GÖZLENDİ

GALATASARAY EN İYİ KADROSUYLA SAHADA OLACAK

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

İSMAİL KARTAL YOK

GALATASARAY'IN SAVUNMASI, FENERBAHÇE'NİN HÜCUMU

TARİHTEKİ 399. RANDEVU

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

Sezon



Maç



Skor



1972-1973



Fenerbahçe-Galatasaray



2-1



1984-1985



Fenerbahçe-Galatasaray



1-1 (4-2 pen.)



1995-1996



Galatasaray-Fenerbahçe



3-0



2011-2012



Galatasaray-Fenerbahçe



3-2



2012-2013



Galatasaray-Fenerbahçe



1-0



2013-2014



Fenerbahçe-Galatasaray



0-0 (3-2 Pen.)





SON 10 RESMİ MAÇ

Tarih



Stat



Organizasyon



Sonuç (GS-FB)



14.04.2019



Ülker



Süper Lig



1-1



28.09.2019



Türk Telekom



Süper Lig



0-0



23.02.2020



Ülker



Süper Lig



3-1



27.09.2020



Türk Telekom



Süper Lig



0-0



06.02.2021



Ülker



Süper Lig



1-0



21.11.2021



Nef



Süper Lig



1-2



10.04.2022



Ülker



Süper Lig



0-2



08.01.2023



Ülker



Süper Lig



3-0



04.06.2023



Nef



Süper Lig



3-0



24.12.2023



Ülker



Süper Lig



0-0





Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR'da Zorbay Küçük görev yapacak.Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı. 3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, yarın oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak. A takım oyuncularının Süper Kupa maçını oynamak istemesine rağmen yönetimin aldığı kararın arkasında olduğu ve maça U19 takımıyla çıkma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, 'Taraftar gitmesin' dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum" açıklamasında bulundu. Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor. Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.1- Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.2- Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler3- U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza kararı beklenecek.Saat 12.00'de Dereağzı Tesisleri'nde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı, 21.30'da ise Galatasaray'ın rakibi olacak.: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.Günay, Eyüp, Sánchez, Kerem Demirbay, Zaha, Tetê, Ziyech, Ndombele, Aurier, Vinicius: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı.Muhammet Doğukan, Mehmet Can, Samet Seymen, Yiğit.Fenerbahçe U19 Takımı, Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından saat 16.30 sularında Şanlıurfa'ya hareket etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu da takımın yanında yer aldı. Fenerbahçe kafilesi, saat 18.05 sularında Şanlıurfa'ya iniş yaptı.Fenerbahçe kafilesinde Başkan Ali Koç ve yöneticiler tam kadro yer alırken A takımdan antrenörlerin de bulunduğu dikkat çekti. Bu arada özel korumalar da kafileye eşlik ederken U19 takımından 11 futbolcunun olduğu belirlendi. Havaalanına gelen beyaz renkli otobüsten 11 altyapı oyuncusunun indiği ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na girdiği gözlendi.Fenerbahçe'nin aldığı kararın doğrultusunda Galatasaray'ın hangi kadro ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Hem teknik direktör Okan Buruk hem de başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararına rağmen Galatasaray'ın en iyi kadrosuyla sahada olacağını açıkladı. Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin de A takımıyla sahaya çıkmasını istediğini belirtirken Okan Buruk da rakibin nasıl bir kadroya sahaya çıkacaklarını düşünmediklerini, kendilerinin en hazır kadro ile sahada olacaklarını ifade etti.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının bilet gelirleri de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için kullanılacak. Bilet satışlarını gerçekleştirilen şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-lacivertli ekibin U19 takımıyla sahaya çıkma kararı almasının ardından tribünlerde ne kadar seyirci olacağı ise merak konusu..Fenerbahçe'de takımın başında İsmail Kartal yer almayacak. Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Bu isim ise Murat Zeki Göle olacak.Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor.Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak.Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle: