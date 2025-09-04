04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

Galatasaray'ın, Inter'den kadrosuna katmak istediği milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeni bir gelişme yaşandı.

04 Eylül 2025 08:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!
Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferleri ile taraftarlarını coşturan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu da renklerine katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Milli yıldızdan "Galatasaray formasını giymek için ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Galatasaray'ı çok istiyorum" mesajını alan sarı-kırmızılı yöneticiler, Inter Başkanı Giuseppe Marotta ile pazarlık masasına oturdu. Inter, İtalya'da transfer dönemi kapandığı için Ocak ayına kadar Hakan'ı bırakmak istemiyor.

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferini Ocak ayına bırakmadan 12 Eylül'e kadar bitirmek istiyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ



G.Saray'ın, Hakan için Inter kulübüne 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis rakamı teklif ettiği belirtildi.

"GEREKİRSE OCAK AYINA KADAR OYNAMAM"

Hakan'ın Galatasaraylı yöneticilere "Avrupa listesinde yokum. Yazılabilseydim süper olurdu. Ama ben bunu sorum etmiyorum. Gerekirse Ocak ayına kadar oynamam. Benim şu anda tek dileğim, İlkay Gündoğan gibi Galatasaray formasını giyebilmek" dedi.

KONTRAT VE PERFORMANS 

Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli yıldızın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro. Kariyerinde Inter formasıyla 183 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 38 gol ve 32 asistle toplam 70 gole katkı verdi. Serie A'da ise 264 karşılaşmada forma giydi.

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
