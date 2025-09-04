Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferleri ile taraftarlarını coşturan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu da renklerine katmak için girişimlerini sürdürüyor.



Milli yıldızdan "Galatasaray formasını giymek için ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Galatasaray'ı çok istiyorum" mesajını alan sarı-kırmızılı yöneticiler, Inter Başkanı Giuseppe Marotta ile pazarlık masasına oturdu. Inter, İtalya'da transfer dönemi kapandığı için Ocak ayına kadar Hakan'ı bırakmak istemiyor.



Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferini Ocak ayına bırakmadan 12 Eylül'e kadar bitirmek istiyor.



GALATASARAY'IN TEKLİFİ

G.Saray'ın, Hakan için Inter kulübüne 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis rakamı teklif ettiği belirtildi.Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli yıldızın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro. Kariyerinde Inter formasıyla 183 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 38 gol ve 32 asistle toplam 70 gole katkı verdi. Serie A'da ise 264 karşılaşmada forma giydi.