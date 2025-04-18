Galatasaray Bodrumspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz)

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetecek.Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı. "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi. Süper Lig'deki 30 maçından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor.Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, OsimhenSousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi, Okita, PuşçaşGalatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı 2. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak. Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.Sarı-kırmızılı ekibin müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor. Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar kazanırsa Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı yeniden 6'ya yükselecek. Kırılmadık rekor bırakmayan Teknik Direktör Okan Buruk da yeni bir başarıya imza atacak. Galatasaray bu akşam oynanacak karşılaşmada gol yemezse eski teknik direktörleri Jupp Derwall'in 1985'te aynı sezon içinde üst üste beş maç gol yememe rekorunu egale edecek. Cimbom'da cezalı Roland Sallai ve tedavisi süren Elias Jelert dışında eksik bulunmuyor. Kaan Ayhan riske edilmeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk, sağ bekte Frankowski'ye görev verecek. Lemina - Torreira orta saha güvenliğini alacak, Gabriel Sara yine 10 numarada hücumu yönetecek. G.Saray sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki F.Bahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden Aslan, bu sezon Rams Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Biletler tükendi. Maç kapalı gişe oynanacak.Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Victor Osimhen başta olmak üzere formda olan hücum oyuncularıyla rakiplerinin üzerine kabus gibi çöken Aslan, istatistikleriyle Avrupa'yı sallıyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 71 gol attı. Kalesinde ise 29 gol gördü. Cimbom, Avrupa'nın en büyük 10 liginde deplasmanda en fazla gol atan takımlar sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Galatasaray, 15 deplasman maçında 36 kez fileleri havalandırdı. İlk sırada yer alan Liverpool ise 16 maçta 40 gol kaydetti. Listenin 3. basamağında Hollanda ekibi Utrecht yer alıyor. Utrecht, 14 maçta 27 gol attı. Ajax ise 15 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandırdı ve 4. sırada kendine yer buldu. Alman temsilcisi Holstein Kiel ise 14 maçta attığı 21 deplasman golüyle 5. sırada yer aldı.Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi oyuncularına uyarılarıda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, "Bodrum FK ile kritik bir maça çıkacağız. Şu anda 3 puanla öndeyiz. Rakibimizden önce oynuyoruz. Kazanırsak puan farkı 6'ya çıkacak. O saatten sonra psikolojik üstünlük bizde olacak. Rakibimiz rahatsız olacak! Biz kazanalım, onlar düşünsün" ifadelerini kullandı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibi hafife almamaları gerektiğini söyleyen Buruk, "Teknik direktör Jose Morais göreve geldikten sonra çok iyi bir ivme yakaladılar. 11 resmi maçta sadece ligde Fenerbahçe'ye, kupada ise sadece Trabzon'a kaybettiler. O maçlarda bile hayli direnç gösterdiler. Kalan 9 maçta ise gol bile yemediler. Ligde son dört deplasmanda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Kümede kalma mücadelesi veriyorlar. Bu yüzden bize topyekün saldıracaklar. Rakibi küçümsemek, en ufak bir rehavete kapılmak, bize çok pahalıya mal olur. Bu yüzden hepinizden tam konsantrasyon bekliyorum. Taraftarımız önünde hata yapmayalım. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı. Galatasaray, Bodrum FK maçıyla 3 maç sonra evinde oynayacak. Sahasında son olarak 14 Mart'ta Antalyaspor ile mücadele eden Aslan, daha sonra Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile deplasmanda oynadı. Bodrum FK maçının biletleri saatler öncesinden tükendi. G.Saray bugünkü maçı kapalı gişe oynayacak.