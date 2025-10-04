Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Galatasaray - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.GALATASARAY - BEŞIKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZTrendyol Süper Lig'de bu Galatasaray, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Galatasaray - Beşiktaş maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.