Haber Tarihi: 19 Ekim 2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 12:05

Galatasaray-Bayern Münih maçı bilet fiyatları 2023 | GS-Bayern Münih maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ülkemizi temsil eden son şampiyon Galatasaray, grubundaki 3. karşılaşmasında Alman panzeri Bayern Münih ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 1 beraberlik ve 1 galibiyetle grubunda 4 puanla 2. sırada yer alan sarı kırmızılılar, bu kez grup liderliğini almak için sahaya çıkacak. Peki, GS-Bayern Münih maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? İşte, Galatasaray Bayern Münih maçının günü, saati, yayıncı kanalı ve biletleri ile ilgili bilgiler...

Galatasaray-Bayern Münih maçı bilet fiyatları 2023 | GS-Bayern Münih maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?
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Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? sorusu gündemde. Galatasaray Bayern Münih maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Milli ara sonrası gözler yeniden lige ve Avrupa kupası maçlarına çevrildi. Söz konusu duruma ilişkin en çok merak edilen maçlardan biri de Galatasaray Bayern Münih mücadelesi oldu. İşte, zorlu maç hakkında detaylar...
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları hakkında henüz sarı kırmızılı kulüpten açıklama gelmedi.
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATILACAK?

Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları için açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlıu olarak güncellenecektir. Geçtiğimiz iç sahada oynanan Kopenhag karşılaşmasının biletleri maçtan 6 gün önce satışa sunulmuştu. Galatasaray Bayern Münih maç biletinin bu hafta Perşembe gününe kadar satışa sunulması bekleniyor.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü 19.45'de RAMS Park'ta oynanacak.

İşte, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi fikstürü;

24 Ekim - 19.45

Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)

8 Kasım - 23.00

Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)


29 Kasım - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık - 23.00

Copenhagen - Galatasaray (Parken)

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